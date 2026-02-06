Com clássicos, veja o sorteio da Copa do Rei da Espanha
Duelos serão realizados nos dias 11 de fevereiro e 4 de março
A Federação Espanhola de Futebol realizou, nesta sexta-feira (6), o sorteio que definiu os confrontos das semifinais da Copa del Rey da Espanha 2025/26, em Las Rozas de Madrid, nos arredores de Madri (ESP). O destaque ficou com o confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid, que farão o clássico entre Catalunha e Madri. No outro duelo, terá um duelo basco entre Athletic Bilbao e Real Sociedad.
As semifinais serão realizadas em dois jogos, nos dias 11 de fevereiro e 4 de março. Os vencedores dos confrontos disputarão a final no dia 25 de abril, em partida única, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha. O campeão terá vaga na fase de liga da Europa League.
Sorteio das semifinais da Copa del Rey da Espanha
- Atlético de Madrid x Barcelona
- Athletic Bilbao x Real Sociedad
Campanha dos times
Na terça-feira (3), o Barcelona venceu o Albacete por 2 a 1, com gols de Lamine Yamal e Ronald Araújo e se classificou às semifinais da Copa do Rei. Na campanha, os Culés eliminaram o Guadalajara, Racing Santander e o Albacete.
Dois jogos movimentaram as quartas de final da Copa del Rey, na quarta-feira (4). Fora de casa, Athletic Bilbao e Real Sociedad venceram Valencia e Deportivo Alavés por 2 a 1 e 3 a 2, respectivamente. Os Leões passaram por Ourense CF, Leonesa Cultural e Valencia. Já os Txuri-Urdin eliminaram Negreira, Reus FCR, Eldense, Osasuna e Alavés.
O último duelo foi entre Atlético de Madrid e Real Betis, com goleada por 5 a 0 dos Colchoneros, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP). A equipe comandada por Diego Simeone eliminou o Atlético Baleares, Deportivo La Coruña e o Betis.
Últimos títulos
Dos classificados, quem tem o maior jejum de títulos dentro da Copa do Rei é o Atlético de Madrid, que não vence desde 2013, quando venceram a competição pela décima vez. Após eles, é a Real Sociedad, que, em 2020, venceu o rival Athletic Bilbao e se sagrou campeão pela segunda vez da Copa del Rey da Espanha.
Os dois últimos campeões são justamente os dois maiores: Barcelona e Athletic Bilbao. Na última temporada, os Culés derrotaram o Real Madrid por 3 a 2, na prorrogação, e levaram o título pela 32ª vez na história. Já os bascos, em 2024, superaram o Mallorca nos pênaltis e conquistaram o 24º título do torneio, quebrando um jejum de 30 anos.
