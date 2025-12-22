Ex-Barcelona, Rafinha Alcântara anuncia aposentadoria aos 32 anos
Meia chegou a namorar com Flamengo, mas nunca atuou no Brasil
Ex-Barcelona, o brasileiro Rafinha Alcântara anunciou sua aposentadoria aos 32 anos, nesta segunda-feira (22). O atleta decidiu pendurar as chuteiras após um ano e seis meses sem encontrar um clube para seguir atuando profissionalmente.
- Depois de um tempo longe dos campos, após uma longa recuperação, quero compartilhar uma decisão importante: chegou o momento de me aposentar do futebol. Há pouco mais de um ano, sofri uma lesão séria no meu joelho que, infelizmente, me impede de voltar a competir no mais alto nível. Aceitar isso não foi fácil. O futebol foi a minha vida desde que me lembro - iniciou Rafinha Alcântara em suas redes sociais.
Há seis meses, Rafinha Alcântara havia deixado o Al-Arabia, do Catar, após defender o clube por duas temporadas. O brasileiro também acumula passagens por PSG, Inter de Milão, Celta de Vigo e Real Sociedad.
Rafinha Alcântara segue os passos de seu irmão Thiago Alcântara, que se aposentou dos gramados em julho de 2024. Os atletas são filhos do brasileiro Mazinho, que disputou as Copas do Mundo de 1990 e 1994, onde conquistou o tetracampeonato.
Rafinha Alcântara namorou com Flamengo
Há alguns anos, Rafinha Alcântara e Flamengo chegaram a namorar, mas nunca houve acerto entre as partes para o meia atuar no futebol brasileiro. O atleta é torcedor declarado do Rubro-Negro e declarou publicamente o desejo de vestir a camisa de seu time do coração.
