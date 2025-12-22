Técnico do Arsenal abre o jogo sobre chances para Gabriel Jesus e cita principal qualidade
Atacante brasileiro é cotado para iniciar jogo da Copa da Liga Inglesa
Técnico do Arsenal, Mikel Arteta abriu o jogo sobre as chances de Gabriel Jesus iniciar o jogo contra o Crystal Palace, pela Copa da Liga Inglesa. Em entrevista coletiva, o treinador elogiou o atacante brasileiro, que participou das últimas três partidas pelos Gunners.
- Ele está (pronto para iniciar um jogo). Você vê, não apenas nos jogos, mas nos treinos o quanto ele quer. Ele merece uma chance logo. Eu o observei nos sete meses em que não pôde entrar em campo, como ele se esforçava, o quanto ele queria.
Na sequência, o treinador do Arsenal citou a principal qualidade de Gabriel Jesus dentro de campo e o diferenciou dos outros nomes do ataque, como Gyokeres e Mikel Merino. Arteta elogiou a forma como o brasileiro se conecta com outros jogadores e gera espaços no campo.
- A maior qualidade do Gabi é fazer as pessoas se unirem, se conectar com as pessoas e gerar muita incerteza no adversário. Quando você o vê, a quantidade de espaços em que ele está envolvido, essa é a maior qualidade dele. E temos que explorar isso.
Nesta terça-feira (23), o Arsenal encara o Crystal Palace, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, e Gabriel Jesus vive a expectativa de iniciar o jogo como titular. É possível que os Gunners entrem em campo com uma equipe alternativa visando o confronto com o Brighton, pela Premier League, no sábado (27).
História de Gabriel Jesus com o Arsenal
Gabriel Jesus chegou ao Arsenal na temporada 2022/2023 após a chegada de Erling Haaland no Manchester City. No clube de Londres, o atacante brasileiro disputou 99 jogos, marcou 26 gols e contribuiu com 20 assistências.
