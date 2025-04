Libertadores: Central Córdoba bate o Táchira e é líder do grupo do Flamengo

O Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira por 2 a 1 nesta quinta-feira (24), no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, na Argentina, pela terceira rodada do grupo C da Libertadores, que tem ainda Flamengo e LDU. Angulo e Quagliata fizeram os gols da vitória argentina, e Requena descontou o placar.

Com o resultado, os donos da casa chegam a sete pontos e lideram a chave. Por sua vez, os venezuelanos seguem zerados na competição. Além deles, o Rubro-Negro carioca tem quatro pontos, em terceiro, enquanto a Liga somou cinco até aqui e está em segundo lugar.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de chances para os dos lados, mas com um início avassalador do Central Córdoba. Logo aos três minutos, Angulo recebeu de Perello dentro da área e finalizou para abrir o placar na Argentina. Garçom da noite, Perello agora cruzou para Quagliata cabecear e ampliar a vantagem aos 19'. Contudo, o Táchira equilibrou o jogo e conseguiu descontar ainda aos 37', com Requena desviando de cabeça após cobrança de falta na área de Cova.

Se os venezuelanos ensaiaram uma reação na reta final da primeira etapa, após o intervalo ela foi freada pelos donos da casa. O Central Córdoba dominou as ações do segundo tempo com 13 finalizações contra apenas duas dos visitantes. Mesmo assim, o placar permaneceu inalterado, e os argentinos comemoraram a vitória por 2 a 1.

Classificação do grupo C da Libertadores

1. Central Córdoba - 7 pontos

2. LDU - 5 pontos

3. Flamengo - 4 pontos

4. Deportivo Táchira - 0 ponto

