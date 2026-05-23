Futebol Internacional

Crise no PSG? Jogadores não se cumprimentam em jogo-treino

PSG disputará a final da Champions League contra o Arsenal no dia 30 de maio

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
12:58
Safonov e Zabarnyi em jogo-treino do PSG (Foto: Reprodução)
Safonov e Zabarnyi em jogo-treino do PSG (Foto: Reprodução)
Durante um jogo-treino do PSG, em preparação para a final da Champions League, um momento chamou atenção antes da bola rolar. Na tradicional fila de cumprimentos entre os jogadores, o goleiro russo Matvey Safonov e o zagueiro ucraniano Ilya Zabarnyi evitaram qualquer contato e sequer se cumprimentaram.

A situação acontece em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia, iniciado em 2022, quando tropas russas invadiram o território ucraniano. Desde então, a guerra já deixou milhares de mortos, provocou sanções internacionais contra a Rússia e segue impactando também o mundo do esporte.

Veja o vídeo:

Contratado pelo PSG em agosto de 2025, junto ao Bournemouth, Zabarnyi já havia deixado clara sua posição sobre o tema. Em entrevista recente ao canal Football 360, da Ucrânia, o defensor afirmou que "não mantém nenhuma relação com russos", incluindo Safonov, companheiro de elenco no clube francês.

Ilya Zabarnyi chegou ao clube em agosto de 2025 (Foto: Reprodução/PSG)
— No meu país, há quatro anos ocorre uma guerra em grande escala. Os russos são os agressores que tentam em vão destruir a liberdade e a independência da Ucrânia — declarou o zagueiro.

Questionado diretamente sobre a convivência com Safonov, Zabarnyi reforçou que a relação entre os dois é apenas profissional durante os treinamentos.

A chegada do defensor ao PSG já havia gerado debates nos bastidores. Segundo a imprensa europeia, a presença do goleiro russo no elenco teria até atrasado as negociações no início do ano, por receio de atritos internos.

O PSG utiliza os jogos-treino para manter o elenco em atividade antes da grande decisão da temporada. O time francês volta a campo no próximo sábado, dia 30 de maio, quando enfrenta o Arsenal na final da Champions League.

Matvey Safonov, goleiro do PSG (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

