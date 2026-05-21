As convocações das seleções sul-americanas para a Copa do Mundo viraram tema de debate interno no Palmeiras, que trabalha para minimizar futuras ausências enquanto os atletas dividem as atenções entre os compromissos pelo clube e o sonho de disputar o Mundial.

continua após a publicidade

+ Palmeiras tem retorno de Felipe Anderson e inicia preparação para enfrentar o Flamengo

O processo, inclusive, foi alvo de críticas do técnico Abel Ferreira durante a entrevista coletiva após a derrota para o Cerro Porteño, resultado que tirou a equipe da liderança do Grupo F da Libertadores.

- Não sei como os treinadores (das seleções classificadas para a Copa do Mundo) se conectam com eles (jogadores do Palmeiras). Sei que alguns entraram em contato, faz parte. Minha responsabilidade é cuidar das partidas de toda forma. Calendário, lesões, convocatórias, está tudo interligado. Olhe para o banco e não veja as mesmas oportunidades de tempos atrás. Não é só o Palmeiras que sofre disso — explicou Abel Ferreira.

continua após a publicidade

— Há uma responsabilidade muito grande do treinador, mas há muitos fatores que não posso negar, calendário, viagens, convocatórias, lesões — completou.

No início de maio, nove jogadores do atual elenco apareciam na disputa por vagas em suas respectivas seleções. Com o anúncio dos nomes por Carlo Ancelotti na última segunda-feira, Andreas Pereira deixou a corrida, apesar de ainda integrar a pré-lista da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Piquerez, em processo final de recuperação após cirurgia no tornozelo, deve ser convocado caso se apresente em condições físicas. Já Emiliano Martínez ainda busca se firmar na lista do Uruguai, organizada por Bielsa.

Arias, na Colômbia, e Gustavo Gómez, no Paraguai, são presenças recorrentes. Ramón Sosa, também lesionado, e Maurício, recém-naturalizado, disputam vaga no time de Alfaro. Por fim, Flaco López deve ser confirmado na lista da Argentina após liderar a artilharia do Palmeiras no primeiro semestre. Já Giay corre por fora por uma vaga na lateral direita da atual campeã do mundo.

Flaco López e Giay dão risada em jogo do Palmeiras; dupla está na pré-lista da Argentina (Foto: Ernesto Benavides / AFP)

Convocados perdem jogo final pelo Brasileirão

Os jogadores que forem convocados por suas respectivas seleções não estarão à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra a Chapecoense, em casa, no próximo dia 31 de maio, pelo Campeonato Brasileiro.

Antes disso, a equipe entra em campo duas vezes: a primeira contra o Flamengo, em confronto direto pela liderança do Brasileirão. Na sequência, enfrenta o Junior Barranquilla, em um jogo em que uma vitória garante o clube nas oitavas de final da Libertadores.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

💸 Aposte nos jogos do Palmeiras

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.