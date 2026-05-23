Manchester City x Aston Villa: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League
As equipes se enfrentam pela última rodada da competição
Manchester City e Aston Villa se enfrentam neste domingo (24), às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 38ª e última rodada da Premier League. O duelo marcará a despedida de Pep Guardiola do comando dos Citizens após uma década histórica no clube, com 20 títulos conquistados. A partida terá transmissão ao vivo no Disney+.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Manchester City entra em campo apenas para cumprir tabela nesta rodada final da Premier League. A equipe empatou com o Bournemouth na última terça-feira e viu o Arsenal confirmar o título inglês por antecipação. Apesar disso, os Citizens chegam embalados pela conquista da Copa da Inglaterra, após vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea no último fim de semana.
Mesmo sem chances de conquistar a Premier League, o clima no Etihad Stadium será especial pela despedida de Pep Guardiola. Além do treinador, jogadores como Stones e Bernardo Silva também podem fazer sua última partida diante da torcida do City.
Do outro lado, o Aston Villa vive grande momento após conquistar a Europa League com uma vitória por 3 a 0 sobre o Freiburg na última quarta-feira. A equipe comandada por Unai Emery já garantiu vaga na próxima edição da Champions League e ocupa a quarta colocação da tabela, com 62 pontos.
Apesar da situação confortável, o Villa ainda pode perder a quarta posição caso seja derrotado e o Liverpool vença o Brentford na rodada final.
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Aston Villa
38ª rodada da Premier League
📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 12h (de Brasília).
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Manchester City
Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Ghéhi e O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva e Cherki; Semenyo, Doku e Haaland.
Técnico: Pep Guardiola.
🟣 Aston Villa
Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres e Digne; Lindelöf, McGinn, Tielemans e Maatsen; Watkins e Rogers.
Técnico: Unai Emery.
