O Barcelona venceu o Brest por 3 a 0 nesta terça-feira (26), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Os gols foram marcados por Lewandowski (duas vezes), que chegou a 101 gols na competição, e Dani Olmo. Com o resultado, o Barça totaliza 12 pontos e assume provisoriamente a vice-liderança, enquanto os franceses seguem com dez pontos e ocupam a 10ª posição.

continua após a publicidade

➡️ Lewandowski iguala feito de Cristiano Ronaldo e Messi na Champions League

Como foi o jogo?

O duelo teve controle do Barcelona do início ao fim. Os donos da casa controlaram a posse de bola e ocuparam o campo de ataque, enquanto o Brest não conseguiu criar. O domínio se transformou em gol logo aos 10 minutos, quando Lewandowski abriu o placar cobrando pênalti que o próprio sofreu. A pressão seguiu, mas sem mais gols antes do intervalo.

No segundo tempo, o Barça seguiu comando as ações e tendo a posse de bola, sem levar sustos. Já aos 20', Dani Olmo recebeu cruzamento, driblou Chardonnet dentro da área e tocou na saída do goleiro Bizot para ampliar a vantagem. Na única escapada dos franceses, Pereira Laje arrancou nas costas da defesa e balançou as redes, mas em posição de impedimento. Já nos acréscimos, Lewandowski recebeu na área e marcou seu segundo no jogo e terceiro dos Culés, dando números finais à partida

continua após a publicidade

Robert Lewandowski celebra gol pelo Barcelona contra o Brest pela Champions League (Foto: Josep LAGO / AFP)

O que vem por aí?

O Barcelona volta a campo no próximo sábado (30), quando recebe o Las Palmas, às 10h (de Brasília), pela 15ª rodada de La Liga. Por sua vez, no mesmo dia, o Brest enfrenta o Strasbourg, às 15h, em partida válida pela 13ª rodada da Ligue 1.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA 0 x 0 BREST

5ª RODADA - FASE DE LIGA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 26 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha;

🥅 Gols: Lewandowski (10'/1T, 46'/2T) e Dani Olmo (20'/2T), para o Barcelona;

🟨 Cartões amarelos: Lala, Camara, Ajorque e Cardinal, do Brest;

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES:

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Iñaki Pena; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martinez e Gerard Martín (Balde, aos 33'/2T); Marc Casadó e Pedri (De Jong, aos 43'/2T); Dani Olmo (Gavi, aos 23'/2T), Fermín López (Pablo Torre, aos 33'/2T) e Raphinha; Robert Lewandowski.

BREST (Técnico: Eric Roy)

Marco Bizot; Kanny Lala, Brendan Chardonnet, Julien le Cardinal e Massadio Haidara; Mahdi Camara (Faivre, aos 24'/2T), Edimilson Fernandes (Martin, aos 32'/2T) e Hugo Magnetti; Adballah Sima (Baldé, aos 14'/2T), Kamory Doumbia (Lage, aos 24'/2T) e Ludovic Ajorque (Del Castillo, aos 33'/2T).