Saindo da aposentadoria para voltar aos gramados, Wojciech Szczęsny foi um dos principais personagens da vitoriosa temporada 2024/25 do Barcelona. Nove meses depois, o jogador já conquistou o vestiário e a comissão técnica, além dos torcedores. O segredo do sucesso para o arqueiro é o seu perfil diferenciado como atleta.

Em entrevista ao "Foot Truck", o goleiro disse que tem uma rotina fora de campo parecida aos grandes nomes do esporte mundial. Em síntese, ele consegue virar a chave e se concentrar ao extremo nas partidas.

— Sou um pouco psicopata. Os primeiros erros doem na vida. Depois de uma dúzia, você já está mais ou menos acostumado, como se fosse imune. Há alguns anos, aprendi a desligar completamente as emoções durante as partidas. Não sou assim no dia a dia, apenas no esporte. Muitos atletas também são assim, por isso eu os admiro: Michael Jordan, Roger Federer, Tiger Woods. É um perfil psicológico, todos somos muito parecidos — compartilhou ao veículo.

Szczęsny 🤝 Barcelona 🔵🔴

Szczęsny havia anunciado o fim de sua carreira em agosto de 2024, mas recebeu uma aproximação da diretoria blaugrana para retornar à ação em outubro. Com o fechamento do mercado e a contusão do alemão, apenas reforços livres no mercado poderiam ser adquiridos, o que levou ao acordo entre as partes.

Em 2024/25, Wojciech foi um dos pilares da equipe de Hansi Flick, que conquistou os títulos de La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, tendo o rival Real Madrid como vice em todos. O polonês caiu nas graças da torcida, foi importante em defesas e na adaptação do estilo de jogo, com a bola nos pés e como espécie de líbero para coberturas da linha alta feita pela defesa.

Em 7 de julho, o Barcelona anunciou a renovação de contrato com Szczęsny por dois anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2027.

