Kroos elogia Yamal, mas faz alerta: ‘Não depende só do campo’

Aos 18 anos, Lamine Yamal é um dos principais nomes do futebol mundial. O desempenho com tão pouca idade é impressionante a ponto do ex-rival Toni Kroos precisar elogiar o jovem. Contudo, o alemão alerta sobre o que é importante para o craque do Barcelona manter-se no alto nível.

— O que me faz pensar que ele é um menino especial é a busca constante por destaque no campo. Em momentos difíceis, ele sempre se apresenta, e aos 17 anos. Isso não é normal — iniciou Kroos, em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport".

— Sucesso não depende só do campo, depende do que acontece fora. Isso tem um grande impacto, e você precisa saber como lidar com os diferentes aspectos da vida — complementou o ex-Real Madrid.

O precoce sucesso de Lamine Yamal no Barcelona 🔵🔴

A joia criada em La Masía se tornou parte crucial do clube nesta temporada iluminada. Sob a batuta do atacante, os Blaugranas conquistaram três títulos sobre o rival Real Madrid: Supercopa da Espanha, Copa do Rei e La Liga. Lamine ganhou de vez o protagonismo do Barça sob o comando de Hansi Flick, e apresentou números elevados: 18 gols e 25 assistências em 55 jogos, somando todas as competições.

Quando surgiu, em 2022/23, fez sua estreia aos 15 anos, nove meses e 16 dias, ao substituir Gavi na goleada sobre o Real Betis por 4 a 0. Na temporada seguinte, ganhou o posto de mais novo a dar uma assistência, cruzando bola na medida para o próprio o camisa 6 em duelo com o Villarreal, vencido por 4 a 3; e com 16 anos e 87 dias, fez o gol mais jovem da história da competição ao balançar as redes diante do Granada.

