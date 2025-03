Karl-Heinz Rummenigge, ídolo do Bayern de Munique e atual membro do conselho de administração do clube, pediu a contratação de Florian Wirtz, destaque do Bayer Leverkusen. Outras lendas do atual líder da Bundesliga, como Uli Hoeness (atual presidente honorário do clube) e Christoph Freund (diretor esportivo), também comentaram sobre a contratação do atacante.

- Todos concordamos que ele é exatamente o jogador que queremos contratar. "Não para enfraquecer o Leverkusen, mas para nos fortalecer - comentou Rummenigge.

Com apenas 21 anos, o camisa 10 é visto pelos dirigentes da equipe de Munique como um "sonho" que pode se tornar realidade. No entanto, o Bayern não é o único clube interessado no jovem jogador. O Real Madrid e o Manchester City, de Pep Guardiola, enxergam a joia como o substituto ideal para Kevin De Bruyne, cujo futuro aponta para a Arábia Saudita, e também demonstram interesse pelo atleta.

Ídolo do Bayern pede contratação de Wirtz: 'sonho' (Foto: NEIL HANNA / AFP)

Wirtz foi eleito o melhor jogador da última Bundesliga e seu contrato com o Leverkusen vai até junho de 2027. O atacante marcou 15 gols e deu 13 assistências em 36 jogos nesta temporada.

Próximo confronto do Bayer de Munique

O Bayern de Munique enfrenta justamente o Bayer Leverkusen nesta quarta-feira (5), às 17h (horário de Brasília), na Allianz Arena, na Alemanha. O confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League terá transmissão ao vivo do Space (canal fechado) e da Max (streaming).

Confira as informações do jogo entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen

✅ FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen

OITAVAS DE FINAL - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta, 5° de março de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, na Alemanha;

📺 Onde assistir: Space e Max.