Por onde anda Ali Daei, o lendário artilheiro iraniano do Bayern?

Ali Daei é uma verdadeira lenda do futebol asiático. Nascido em Ardabil, no Irã, o ex-atacante ficou mundialmente conhecido por ser o primeiro jogador a marcar mais de 100 gols por uma seleção nacional. Com 109 gols em 148 partidas, Daei foi o maior artilheiro da história do futebol internacional por muitos anos, até ser superado por Cristiano Ronaldo em 2021 e por Lionel Messi em 2024. Durante anos, seu nome esteve no topo do ranking da FIFA e da IFFHS, sendo reverenciado como símbolo do futebol asiático. O Lance! te conta por onde anda Ali Daei.

A carreira do iraniano

Daei era conhecido por sua presença física, inteligência em campo e, especialmente, por seu desempenho em jogos aéreos. Com 1,89m de altura, ele era praticamente imbatível nas bolas cruzadas, sendo letal com a cabeça. Além da qualidade técnica, sua consistência impressionava: ele marcou gols em partidas oficiais durante quase duas décadas, mantendo uma média de gols altíssima por temporada.

Sua carreira internacional começou em 1993, e logo ele se tornou referência da seleção iraniana. Foi o grande nome do país nas Eliminatórias e Copas Asiáticas, levando o Irã a resultados expressivos e sendo responsável por quatro gols em uma única partida contra a Coreia do Sul na Copa da Ásia de 1996. Com o tempo, tornou-se capitão e símbolo da equipe nacional. Em 2004, marcou quatro gols contra Laos e se tornou o primeiro jogador da história a atingir a marca de 100 gols por seleções.

No futebol europeu, Daei viveu seu auge entre 1997 e 2002. Chegou à Alemanha após passagem pelo Al Sadd, do Catar, e defendeu Arminia Bielefeld, Bayern de Munique e Hertha Berlin. No Bayern, conquistou a Bundesliga 1998–99 e participou da campanha vice-campeã da Champions League, embora com poucas oportunidades. Foi no Hertha, no entanto, que brilhou mais intensamente, tornando-se o primeiro jogador asiático a marcar na Liga dos Campeões da UEFA, com gols diante do Chelsea e do Milan, inclusive no San Siro.

Após sua trajetória na Europa, Daei ainda passou pelos Emirados Árabes e retornou ao Irã para encerrar a carreira como jogador e iniciar como técnico. Sua última atuação como atleta foi pelo Saipa, clube onde também iniciou sua carreira como treinador. Foi campeão iraniano na temporada 2006–07 já como técnico e, logo em seguida, assumiu o comando da seleção do Irã.

Clubes por onde passou Ali Daei:

Esteghlal Ardabil (1987–1989) Taxirani (1989–1990) Bank Tejarat (1990–1994) – 49 gols em 75 jogos Persepolis (1994–1996 e 2003–2004) – ídolo no clube iraniano Al Sadd (Catar) (1996–1997) – 10 gols em 16 jogos Arminia Bielefeld (Alemanha) (1997–1998) – 7 gols em 25 jogos Bayern de Munique (Alemanha) (1998–1999) – 6 gols em 23 jogos Hertha BSC (Alemanha) (1999–2002) – 6 gols em 59 jogos, destaque na Champions League Al Shabab (Emirados Árabes) (2002–2003) – 11 gols em 21 jogos Saba Battery (2004–2006) – campeão da Hazfi Cup Saipa (2006–2007) – onde encerrou a carreira como jogador e iniciou como técnico

Por onde anda Ali Daei?

Após a aposentadoria, Daei consolidou sua carreira como técnico. Além do título com o Saipa, conquistou duas Copas Hazfi com o Persepolis, e ainda dirigiu clubes como Rah Ahan, Saba Qom, Naft Tehran (onde foi campeão da Copa nacional em 2016–17) e teve uma segunda passagem pelo Persepolis. Também treinou a seleção iraniana entre 2008 e 2009, levando a equipe a bons resultados, apesar da pressão e críticas locais.

Paralelamente à sua carreira no futebol, Daei desenvolveu sua veia empreendedora. Criou a marca Daei Sportswear, especializada em material esportivo, e envolveu-se em projetos sociais e comerciais, mantendo um perfil ativo como embaixador de causas humanitárias. Chegou a participar de campanhas com a UNICEF e foi homenageado com o título de Lenda da IFFHS em 2016, além de integrar o Hall da Fama do Futebol Asiático.

Nos últimos anos, Ali Daei tem mantido uma postura mais discreta. Após episódios de repressão política e ameaças por seu apoio aos protestos no Irã em 2022, afastou-se dos holofotes. Em 2023, recusou convites para trabalhar na Copa do Mundo do Catar como forma de protesto. Ainda assim, seu nome continua vivo entre os gigantes do futebol mundial.

Ali Daei é mais do que números e títulos. Ele é símbolo de orgulho nacional, pioneirismo no futebol asiático e respeito internacional. Mesmo após perder o posto de maior goleador para Ronaldo e Messi, sua história permanece única — e seu legado segue como fonte de inspiração para milhões.