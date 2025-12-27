Wirtz desencanta, e Liverpool vence Wolverhampton na Premier League
Reds sofrem, mas seguem vivos na briga por vaga na Champions League
O Liverpool venceu o Wolverhampton por 2 a 1, pela 18ª rodada da Premier League, neste sábado (27), em Anfield. Os meias Gravenberch e Wirtz deram vantagem aos Reds na etapa inicial, enquanto Santi Bueno descontou para os visitantes.
Com a vitória, o Liverpool chegou aos 32 pontos e assumiu provisoriamente a 4ª colocação, enquanto o Wolverhampton segue na lanterna com apenas dois pontos e acumulou sua 16ª derrota na competição.
Como foi Liverpool x Wolverhampton?
No primeiro tempo, o Liverpool assustou o Wolverhampton no início após Ekitike ser lançado em profundidade por Wirtz e finalizar na trave. Os visitantes responderam com Mané brigando com a defesa dos Reds, encontrando espaço da entrada da área e batendo no cantinho para defesa de Alisson. Os mandantes quase abriram o placar com Mac Allister aproveitando um corte da zaga e soltando uma bomba para grande defesa de José Sá antes da bola tocar na trave. E aos 40 minutos, Frimpong fez grande jogada pela direita, chegou na linha de fundo e tocou para Gravenberch, que vinha de trás e chutou no cantinho para estufar as redes e abrir o placar pelo Liverpool. No minuto seguinte, Wirtz foi acionado dentro da área e tocou na saída de José Sá para ampliar o marcador e fazer seu primeiro gol com a camisa dos Reds.
No segundo tempo, o Wolverhampton voltou melhor e descontou o marcador logo no início. Aos seis minutos, Arokodare aproveitou escanteio e cabeceou para grande defesa de Alisson, enquanto Santi Bueno aproveitou o rebote e estufou as redes. O Liverpool respondeu com Curtir Jones fazendo boa jogada na entrada da área e chutando no cantinho para boa defesa de José Sá. Em outra oportunidade, Mac Allister aproveitou o espaço de fora da área e bateu cruzando, mas a bola saiu pela linha de fundo com muito perigo. Na reta final, o Wolverhampton criou diversas oportunidades de gols, principalmente com Arokodare, mas não conseguiu ser feliz nas definições.
