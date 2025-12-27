menu hamburguer
Cristiano Ronaldo brilha, e Al-Nassr vence o Al-Okhdood no Campeonato Saudita

Atacante marca duas vezes e se aproxima do milésimo gol

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/12/2025
14:26
Cristiano Ronaldo comemora gol marcado pelo Al-Nassr sobre o Al-Okhdood
imagem cameraCristiano Ronaldo comemora gol marcado pelo Al-Nassr sobre o Al-Okhdood (Foto: Divulgação/Al-Nassr)
Com brilho de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr venceu o Al-Okhdood por 3 a 0, neste sábado (27), pelo Campeonato Saudita. O camisa sete balançou as redes duas vezes no primeiro tempo, enquanto João Félix deu números finais ao confronto na reta final do jogo.

Com o resultado, o Al-Nassr segue na liderança do Campeonato Saudita com 30 pontos e 100% de aproveitamento. Além disso, Cristiano Ronaldo igualou João Félix e chegou na artilharia da competição com 12 gols marcados.

Como foi Al-Nassr x Al-Okhdood?

Na etapa inicial, o Al-Nassr chegou pela primeira vez com Coman aproveitando um passe rasteiro na área, bateu cruzado e obrigou Samuel Portugal a fazer grande defesa. No ataque seguinte, Cristiano Ronaldo recebeu um cruzamento na área, mas desperdiçou grande chance ao cabecear para fora. O Al-Okhdood respondeu com Nerey sendo acionado em profundidade pela esquerda, entrando na área e chutando para defesa de Alaqidi. Na sequência, Cristiano Ronaldo teve uma oportunidade em cobrança de falta de fora da área e obrigou o goleiro a fazer grande defesa. E aos 30 minutos, o camisa sete aproveitou uma cobrança de escanteio, surgiu livre na segunda trave e escorou para o fundo das redes com a sola da chuteira. E aos 47 minutos, Cristiano Ronaldo aproveitou um cruzamento de Brozovic da direita e finalizou de primeira para ampliar o marcador.

No segundo tempo, o Al-Nassr foi mais consistente defensivamente e não sofreu sustos, como na etapa inicial. Aos 20 minutos, Cristiano Ronaldo recebeu um cruzamento na área e marcou seu hat-trick, mas o gol foi anulado por um impedimento de Wesley na origem da jogada. E aos 48 minutos, Boushal recebeu lançamento pela direita, tocou para João Félix, e o português finalizou de direita para balançar as redes e dar números finais ao confronto.

Cristiano Ronaldo e João Félix celebram gol do Al-Nassr sobre o Al-Okhdood
Cristiano Ronaldo e João Félix celebram gol do Al-Nassr sobre o Al-Okhdood (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

