John vira destaque, e Igor Jesus recebe elogios de Guardiola: 'inacreditável'
Brasileiros se destacam em derrota do Nottingham Forest para o City
- Matéria
- Mais Notícias
Apesar da derrota para o Manchester City por 2 a 1 na Premier League, os brasileiros Igor Jesus e John se destacaram na visão de internautas, profissionais da imprensa internacional e... Pep Guardiola!
Relacionadas
- Fora de Campo
Nova série documental do Palmeiras estreia neste sábado (27)
Fora de Campo27/12/2025
- Fora de Campo
Atuação de ex-Botafogo contra o Manchester City agita internautas: ‘Toda vez’
Fora de Campo27/12/2025
- Futebol Internacional
Virginia, discussões e novo momento na Seleção: veja como foi o 2025 de Vini Jr
Futebol Internacional27/12/2025
O atacante Igor Jesus foi um dos jogadores mais bem avaliados do Forest. O brasileiro contribuiu com uma assistência para o gol marcado por Hutchinson durante o confronto. A boa atuação do atacante brasileiro rendeu elogios de ninguém mais, ninguém menos, que Pep Guardiola.
- O Forest é uma equipe incrível, a maneira como jogam é inacreditável. O Igor Jesus ganha todas as bolas. Eles têm um time de altíssima qualidade - disse Guardiola em entrevista coletiva.
Internautas rasgam elogios ao goleiro brasileiro
O goleiro John, ex-Botafogo, também recebeu avaliação positiva. O brasileiro vem atuando como titular nas partidas recentes do Forest.
➡️ Atuação de ex-Botafogo contra o Man City agita internautas: 'Toda vez'
Quando John e Igor Jesus voltam a campo com Nottingham Forest?
Com este resultado, o Nottingham Forest permanece com 18 pontos na tabela da Premier League, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.
A equipe de Igor Jesus e John enfrentará o Everton em casa no dia 30 de dezembro, às 16h30 (horário de Brasília). Depois, jogará contra o Aston Villa fora de casa em 3 de janeiro, às 9h30, e contra o West Ham, também como visitante, em 6 de janeiro, às 17h. Todas as partidas serão válidas pela Premier League e contarão com transmissão do Disney+ Premium.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp
De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar
- Matéria
- Mais Notícias