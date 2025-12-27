menu hamburguer
John vira destaque, e Igor Jesus recebe elogios de Guardiola: 'inacreditável'

Brasileiros se destacam em derrota do Nottingham Forest para o City

Pep Guardiola em jogo do Manchester City
imagem cameraPep Guardiola em jogo do Manchester City (Foto: Ben STANSALL / AFP)
Apesar da derrota para o Manchester City por 2 a 1 na Premier League, os brasileiros Igor Jesus e John se destacaram na visão de internautas, profissionais da imprensa internacional e... Pep Guardiola!

O atacante Igor Jesus foi um dos jogadores mais bem avaliados do Forest. O brasileiro contribuiu com uma assistência para o gol marcado por Hutchinson durante o confronto. A boa atuação do atacante brasileiro rendeu elogios de ninguém mais, ninguém menos, que Pep Guardiola.

- O Forest é uma equipe incrível, a maneira como jogam é inacreditável. O Igor Jesus ganha todas as bolas. Eles têm um time de altíssima qualidade - disse Guardiola em entrevista coletiva.

Internautas rasgam elogios ao goleiro brasileiro

O goleiro John, ex-Botafogo, também recebeu avaliação positiva. O brasileiro vem atuando como titular nas partidas recentes do Forest.

Quando John e Igor Jesus voltam a campo com Nottingham Forest?

Com este resultado, o Nottingham Forest permanece com 18 pontos na tabela da Premier League, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

A equipe de Igor Jesus e John enfrentará o Everton em casa no dia 30 de dezembro, às 16h30 (horário de Brasília). Depois, jogará contra o Aston Villa fora de casa em 3 de janeiro, às 9h30, e contra o West Ham, também como visitante, em 6 de janeiro, às 17h. Todas as partidas serão válidas pela Premier League e contarão com transmissão do Disney+ Premium.

Ruben Dias e Igor Jesus disputam bola em Forest x City (Fto: Ben STANSALL / AFP)
Ruben Dias e Igor Jesus disputam bola em Forest x City (Fto: Ben STANSALL / AFP)

