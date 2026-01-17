Ex-Santos, Weslley Patati completa 100 jogos como profissional no futebol holandês

O atacante Weslley Patati atingiu um marco especial em sua trajetória profissional. Atuando pelo AZ Alkmaar, da Holanda, o jogador revelado pelo Santos completou 100 jogos oficiais.

A marca veio em grande estilo, com a goleada por 6 a 0 sobre o Ajax, pela Copa da Holanda, resultado que garantiu a classificação e entrou para a história como a maior vitória do AZ sobre o rival.

— Chegar aos 100 jogos é muito especial para mim. Tudo começou como um sonho de menino, e hoje posso aproveitar um momento incrível na Holanda e no futebol europeu, algo que sempre almejei. Tenho muito orgulho de ter vestido a camisa de grandes clubes ao longo da minha carreira e espero continuar deixando minha marca e sendo muito feliz aqui no AZ Alkmaar - comentou o atacante.

Santos vendeu o atacante Weslley Patati em setembro de 2024. (Fotos: Divulgação / AZ Alkmaar)

Trajetória no Peixe:

Formado nas categorias de base do Alvinegro da Vila, Weslley Patati estreou entre os profissionais em 2022.

Pelo Santos, atuou em 33 partidas antes de se transferir para o Maccabi Tel Aviv, de Israel, em setembro de 2024. No futebol israelense, rapidamente se destacou, sendo peça-chave nas conquistas do Campeonato Israelense e da Copa de Israel. Ao todo, o "Mago Brasileiro", como passou a ser conhecido, marcou 15 gols e distribuiu nove assistências em 45 jogos.

Em agosto de 2025, após assumir a camisa 10 do Maccabi Tel Aviv, Patati acertou sua ida para o AZ Alkmaar, chegando ao clube holandês como uma das principais apostas para a temporada. Desde então, disputou 22 partidas pela equipe, com dois gols, um deles na vitória por 2 a 0 sobre o Ajax, em Amsterdã, e duas assistências, consolidando-se como um dos destaques do setor ofensivo.

— Chegar à Europa sempre foi um sonho, e hoje sinto que estou vivendo um momento incrível na minha carreira. Poder atuar em um clube de tanta expressão como o AZ, aprender a cada dia e contribuir em campo me motiva muito. Meu foco é continuar evoluindo, conquistar títulos e proporcionar muitas alegrias à torcida - concluiu.

O contrato do atacante com o clube holandês é válido até meados de 2030. Em 2026, Patati disputa o Campeonato Holandês, a Copa da Holanda e a UEFA Conference League.