Com jogos da elite, segunda rodada da Copa da Alemanha é definida

Confrontos únicos acontecem entre os dias 28 e 29 de outubro

A Federação Alemã de Futebol (DFB) sorteou, neste domingo (31), os confrontos da segunda rodada da Copa da Alemanha. Os confrontos estão previstos para acontecer cerca de três semanas após o fim da Data Fifa, entre os dias 28 e 29 de outubro.

Entre os duelos definidos, alguns levam a enfrentamentos de times do primeiro escalão nacional. Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt farão - ao menos no papel - o embate mais equilibrado; favorito ao título, o Bayern de Munique terá pela frente o Colônia; e o atual campeão Stuttgart segue seu caminho em busca da defesa do troféu diante do Mainz 05.

⚔️ Jogos da Copa da Alemanha
2️⃣ Segunda rodada

⚽ Illertissen x Magdeburg
⚽ Energie Cottbus x RB Leipzig
⚽ Union Berlin x Arminia Bielefeld
⚽ Heidenheim x Hamburgo
⚽ Borussia Mönchengladbach x Karlsruher
⚽ Hertha Berlin x Elversberg
⚽ Greuther Fürth x Kaiserslautern
⚽ Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund
⚽ Darmstadt x Schalke 04
⚽ Augsburg x Bochum
⚽ Fortuna Düsseldorf x Freiburg
⚽ Paderborn x Bayer Leverkusen
⚽ Mainz 05 x Stuttgart
⚽ Wolfsburg x Holstein Kiel
⚽ Colônia x Bayern de Munique
⚽ St. Pauli x Hoffenheim

Todos os caminhos da competição levam à grande final, prevista para acontecer no dia 23 de maio de 2026. O palco da decisão, como de costume, será o Estádio Olímpico, localizado na capital alemã, Berlim. O campeão anda pela viela e conquista uma vaga automática na fase de liga da Europa League de 2026/27, além de sediar a Supercopa da Alemanha diante do vencedor da Bundesliga, em jogo que abre a temporada seguinte.

