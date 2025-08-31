Com jogos da elite, segunda rodada da Copa da Alemanha é definida
Confrontos únicos acontecem entre os dias 28 e 29 de outubro
- Matéria
- Mais Notícias
A Federação Alemã de Futebol (DFB) sorteou, neste domingo (31), os confrontos da segunda rodada da Copa da Alemanha. Os confrontos estão previstos para acontecer cerca de três semanas após o fim da Data Fifa, entre os dias 28 e 29 de outubro.
Relacionadas
- Fora de Campo
Atitude de Lucas Paquetá deixa web em dúvida sobre destino do jogador
Fora de Campo31/08/2025
- Futebol Feminino
Corinthians empata com o São Paulo e garante vaga na final do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino31/08/2025
- Futebol Internacional
Presidente da Fifa abre o jogo sobre imigrantes nos Estados Unidos
Futebol Internacional31/08/2025
➡️ Técnico do Bayern cutuca novo reforço de clube da Premier League
Entre os duelos definidos, alguns levam a enfrentamentos de times do primeiro escalão nacional. Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt farão - ao menos no papel - o embate mais equilibrado; favorito ao título, o Bayern de Munique terá pela frente o Colônia; e o atual campeão Stuttgart segue seu caminho em busca da defesa do troféu diante do Mainz 05.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
⚔️ Jogos da Copa da Alemanha
2️⃣ Segunda rodada
⚽ Illertissen x Magdeburg
⚽ Energie Cottbus x RB Leipzig
⚽ Union Berlin x Arminia Bielefeld
⚽ Heidenheim x Hamburgo
⚽ Borussia Mönchengladbach x Karlsruher
⚽ Hertha Berlin x Elversberg
⚽ Greuther Fürth x Kaiserslautern
⚽ Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund
⚽ Darmstadt x Schalke 04
⚽ Augsburg x Bochum
⚽ Fortuna Düsseldorf x Freiburg
⚽ Paderborn x Bayer Leverkusen
⚽ Mainz 05 x Stuttgart
⚽ Wolfsburg x Holstein Kiel
⚽ Colônia x Bayern de Munique
⚽ St. Pauli x Hoffenheim
Todos os caminhos da competição levam à grande final, prevista para acontecer no dia 23 de maio de 2026. O palco da decisão, como de costume, será o Estádio Olímpico, localizado na capital alemã, Berlim. O campeão anda pela viela e conquista uma vaga automática na fase de liga da Europa League de 2026/27, além de sediar a Supercopa da Alemanha diante do vencedor da Bundesliga, em jogo que abre a temporada seguinte.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias