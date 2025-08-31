Astro do Atlético de Madrid sobre crise no clube: ‘É nossa culpa’

Capitão do Atlético de Madrid, Jan Oblak tem passado por uma fase abaixo, com o time, no começo da temporada 2025/26. Cotado como um dos favoritos de La Liga, a equipe colchonera somou apenas dois pontos, de nove possíveis, estando na 17ª posição na tabela. O goleiro esloveno deu entrevista e falou que a culpa da má fase do time é absoluta dos jogadores.

Oblak se mostrou irritado com a fase do time, afirmando que não há para onde correr: a culpa é dos jogadores, não de terceiros. Para além, o goleiro disse que não há o que falar, sobre se o time joga mal ou bem, os pontos estão perdidos, e não há como recuperar.

– Mais uma vez, não vencemos. Mais uma vez, sem os pontos necessários, e o que posso dizer? Podemos falar sobre jogar melhor ou pior, sei lá, mas pontos não temos, e deveríamos. A culpa é nossa. Porque a bola não entra para a gente, e para eles, sim. Deveríamos fazer melhor. Dois pontos em três jogos, e não há muito mais o que dizer – afirmou o goleiro do Atlético de Madrid.

Jan Oblak após partida do Atlético de Madrid (Foto: Reprodução/Atleti)

– Quando as coisas não dão certo, a gente se preocupa. Não é o que queríamos. São dois pontos e um gosto ruim, de raiva, sei lá… É que é incrível o que está acontecendo com a gente e, como eu disse, deveríamos ter mais pontos. A culpa é nossa. Os pontos não estão aqui, e é ruim da nossa parte – completou Jan Oblak.

Atlético de Madrid em má fase

A equipe de Diego Simeone ainda não venceu nesta temporada. Em três jogos, contra o Espanyol, Elche e Alavés, o clube empatou nos dois últimos. No primeiro duelo da temporada, a equipe saiu na frente, mas sofreu a virada na reta final da partida.

Nos dois jogos seguintes, um roteiro se seguiu: o time fez um início de partida impetuoso, marcando gol antes dos dez minutos iniciais. Porém, a emoção durou pouco tempo, já que minutos após abrir o placar, a equipe de Simeone sofreu gol. Apesar de ter muito jogo pela frente, em ambas as partidas, o time não conseguiu reagir e o empate seguiu.

