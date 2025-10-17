Textor perde audiência preliminar para a Iconic Sports; empresário irá recorrer
Dono da SAF do Botafogo vive 2025 de bastidores agitados com a Eagle Football
John Textor tem mais um problema a resolver nos bastidores da crise administrativa da Eagle Football Holdings (EFH). Nesta sexta-feira (17), o empresário dono da SAF do Botafogo sofreu derrota em audiência preliminar na Inglaterra na ação movida pela Iconic Sports, uma das acionistas da EFH.
A Iconic cobra 97 milhões de dólares (aproximadamente R$ 528 milhões), e a decisão cabe recurso. John Textor, ao Lance!, garantiu que irá recorrer na justiça britânica.
— Respeitosamente, não acredito que esta decisão reflita a redação clara do contrato ou a posição factual correta, e pretendo recorrer da decisão do tribunal. Entretanto, as empresas que Iconic declarou perante o Tribunal Inglês que cessam as ações pelas quais tentavam exercer influência adicional sobre a governação do Eagle Football, permanecendo em vigor. Além do recurso da decisão prejudicial, estarei agora a preparar uma defesa completa à reclamação que pretendo rejeitar — disse.
Entenda a briga de Textor
John Textor recebeu investimento de 75 milhões de dólares da Iconic em 2022 e, com isso, a empresa entrou no quadro de acionistas da Eagle com 15,7%. O acordo indicava que a Iconic Sports viabilizaria a abertura de capital da EFH através de uma SPAC (empresa de propósito específico) e, caso isso não saísse do papel, ela teria direito de assumir o controle da Eagle com todas as ações do empresário estadunidense.
Em cláusula, a Iconic exigiu que a Eagle recomprasse as ações por 94 milhões de dólares, o que, com as taxas de juros, chegou a 97 milhões (aproximadamente R$ 528 milhões). Com a contestação do dono da SAF do Botafogo, o imbróglio parou na Justiça da Inglaterra no meio do ano.
