A Premier League já se prepara ansiosamente para o tradicional Boxing Day, que é uma data tradicional do calendário do futebol inglês, realizada logo após o Natal, no dia 26 de dezembro, em todas as temporadas. Desde a criação da nova liga, na temporada 1992/93, o "campeão do Natal" não ficou com a taça no final da campanha em 15 das 32 temporadas.

Na atual temporada, o Liverpool, líder do Campeonato Inglês, foi coroado como o "campeão do Natal", com 39 pontos somados, quatro à frente do Chelsea, que é o segundo colocado.

Os Reds, por sinal, foram uma das equipes que mais sofreram com reviravoltas, ao perder o título mesmo com após liderar o campeonato no Natal em quatro oportunidades: três delas para o Manchester City e uma para o Manchester United.

Nas últimas duas temporadas, quem sofreu com a estatística foi o Arsenal, que liderou até o Natal das temporadas 2022/23 e 2023/24, mas perdeu o título para o City em ambas.

Todos os campeões do Natal na Premier League e como terminou a temporada

1992/93: Norwich campeão do Natal/ Manchester United terminou campeão 1993/94: Manchester United campeão do Natal/ Manchester United terminou campeão 1994/95: Blackburn campeão do Natal/ Blackburn terminou campeão 1995/96: Newcastle campeão do Natal/ Manchester United terminou campeão 1996/97: Arsenal campeão do Natal/ Manchester United terminou campeão 1997/98: Manchester United campeão do Natal/ Arsenal terminou campeão 1998/99: Aston Villa campeão do Natal/ Manchester United terminou campeão 1999/00: Manchester United campeão do Natal/ Manchester United terminou campeão 2000/01: Manchester United campeão do Natal/ Manchester United foi campeão 2001/02: Newcastle campeão do Natal/ Arsenal terminou campeão 2002/03: Arsenal campeão do Natal/ Manchester United terminou campeão 2003/04: Manchester United campeão do Natal/ Arsenal terminou campeão 2004/05: Chelsea campeão do Natal/ Chelsea terminou campeão 2005/06: Chelsea campeão do Natal/ Chelsea terminou campeão 2006/07: Manchester United campeão do Natal/ Manchester United terminou campeão 2007/08: Arsenal campeão do Natal/ Manchester United terminou campeão 2008/09: Liverpool campeão do Natal/ Manchester United terminou campeão 2009/10: Chelsea campeão do Natal/ Chelsea terminou campeão 2010/11: Manchester United campeão do Natal/ Manchester United terminou campeão 2011/12: Manchester City campeão do Natal/ Manchester City terminou campeão 2012/13: Manchester United campeão do Natal/ Manchester United terminou campeão 2013/14: Liverpool campeão do Natal/ Manchester City terminou campeão 2014/15: Chelsea campeão do Natal/ Chelsea terminou campeão 2015/16: Leicester City campeão do Natal/ Leicester City terminou campeão 2016/17: Chelsea campeão do Natal/ Chelsea terminou campeão 2017/18: Manchester City foi campeão do Natal/ Manchester City terminou campeão 2018/19: Liverpool foi campeão do Natal/ Manchester City terminou campeão 2019/20: Liverpool foi campeão do Natal/ Liverpool terminou campeão 2020/21: Liverpool foi campeão do Natal/ Manchester City terminou campeão 2021/22: Manchester City foi campeão do Natal/ Manchester City terminou campeão 2022/23: Arsenal foi campeão do Natal/ Manchester City terminou campeão 2023/24: Arsenal foi campeão do Natal/ Manchester City terminou campeão

Liverpool foi coroado como o líder da Premier League no Natal antes do Boxing Day (Foto: Glyn Kirk/AFP)

O que é o Boxing Day?

Por definição, o Boxing Day é um termo utilizado em diversos países que têm o inglês como sua principal língua, para designar o feriado que acontece no dia posterior ao Natal, ou seja, dia 26 de dezembro.

Este dia é famoso por ser um momento de intensificação do comércio nestes países, por acontecerem liquidações e também trocas de presentes do Natal. Neste dia também é comemorado o dia de Santo Estêvão.

O que é Boxing Day na Premier League?

Na Premier League, e também no futebol inglês, o Boxing Day nada mais é do que a rodada que acontece no dia após ao Natal, com o mesmo nome do feriado. Todos os times, de todas as divisões do futebol da Inglaterra obrigatoriamente jogam neste dia.

Qual a origem do Boxing Day na Premier League?

A tradição do Boxing Day no futebol inglês já acontece há mais de 100 anos. A primeira partida nesta data aconteceu em 1860, com o confronto entre Sheffield FC e Hallam FC. O time do Sheffield passou três anos desde a sua fundação sem ter um adversário para jogar, até a criação do Hallam, time da mesma cidade.

Quais os jogos do Boxing Day 2024?

Jogos do dia 26 de dezembro

9h30 Manchester City x Everton Disney+ 12h Newcastle x Aston Villa Disney+ 12h Nottingham Forest x Tottenham Disney+ 12h Bournemouth x Crystal Palace Disney+ 12h Chelsea x Fulham Disney+ 12h Southampton x West Ham Disney+ 14h30 Wolverhampton x Manchester United Disney+

Jogos do dia 27 de dezembro

16h30 Brighton x Brentford Disney+ 17h15 Arsenal x Ipswich Town Disney+

Maiores vencedores do Boxing Day

Manchester United - 54 vitórias Aston Villa - 46 vitórias Liverpool - 44 vitórias Manchester City - 44 vitórias Everton - 43 vitórias

