Lenda da Roma, Totti cogita voltar a jogar futebol: ‘Nunca diga nunca’

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 09:36 • Redação do Lance!

Ex-atacante e lenda da Roma, o italiano Francesco Totti brincou com a possibilidade de voltar a jogar futebol, mais de sete anos depois de sua aposentadoria. Segundo o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o ex-jogador declarou, em entrevista em um evento, que convites para retornar aos gramados.

- Devo treinar bem para jogar na Série A. Alguns clubes da Série A me ligaram recentemente. Aconteceu no mês passado, e eles me fizeram pensar sobre isso. Eu senti um pouco de loucura. Eu me perguntei: 'Por que eles ainda me procuram depois de tantos anos?' Eu estaria pronto em dois meses - declarou Totti.

- Nunca diga nunca na vida. Alguns jogadores voltaram a jogar depois de alguns anos - disse o ex-atacante durante um evento.

Campeão da Copa do Mundo de 2006 com a seleção italiana, Totti se aposentou no final da temporada 2016/17, depois de passar toda a sua carreira na Roma, clube pelo qual atuou 786 vezes, com 307 gols marcados. O craque disse que se recusaria a jogar pela Lazio, grande rival dos Giallorossi, caso eles reivindicassem seus serviços.

- Lazio? Eu nem consideraria isso. Eu estaria pronto em dois ou três meses - ainda estou jogando aos 48 anos. Se eu tivesse que fazer algo louco, faria na Itália, não no exterior, mas é loucura - afirmou.

Além do Mundial, ele também ganhou duas Copas da Itália e uma Supercopa. Com a seleção, marcou nove gols em 58 jogos. O atacante também disse que a aposentadoria não foi escolha sua.

- Quando você vira a página, nunca sabe o que te espera. Não foi minha escolha, mas naquele momento tem que ser vivenciado de forma diferente do contexto. Talvez seja também por isso que eu tinha essa coisa dentro de mim. É verdade que há um começo e um fim para tudo. Eu não queria isso e então essa janela permaneceu aberta - completou.