Toni Kroos revela dificuldade ao anunciar a aposentadoria

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 09:02 • Rio de Janeiro

Três meses após pendurar as chuteiras, Toni Kroos, ex-meio-campista do Real Madrid, revelou a maior dificuldade ao anunciar a aposentadoria. O volante alemão anunciou sua decisão no final de maio, antes da Euro 2024 disputada na Alemanha.

- O mais difícil foi contar ao meu filho mais velho, porque eu sabia o quanto ele gostava de me ver jogar, tanto na televisão como no estádio. Ele viveu muitas coisas, esteve em quatro finais da Liga dos Campeões e enquanto criança, nunca se vai esquecer disso - afirmou Kroos, citado pelo portal Mais Futebol.

- Além disso, também foi duro dizer ao Carlo (Ancelotti). Ele tinha a esperança de que eu seguisse e porque tínhamos uma relação muito boa. Só que tudo na vida tem um fim – acrescentou o ex-jogador.

Aos 34 anos, o meio-campista deixou o Real Madrid com 465 partidas disputadas e 23 títulos conquistados, incluindo cinco Ligas dos Campeões e quatro Mundiais. Pela seleção, fez parte do grupo que faturou a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.