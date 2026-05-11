Rayan bate recorde de ex-Palmeiras na Premier League

O atacante brasileiro Rayan, ex-Vasco, não apenas conquistou a torcida do Bournemouth, como também colocou seu nome nos livros de história da Premier League. Ao anotar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Fulham, no último sábado, o jovem de 19 anos superou uma marca que pertencia a Gabriel Jesus.

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Rayan e Evanílson comemoram gol na vitória do Bournemouth sobre o Crystal Palace (Foto: Divulgação/Bournemouth)

Com o gol no Vitality Stadium, Rayan se tornou o atleta sul-americano mais jovem da história a marcar em três partidas consecutivas na competição. O recorde anterior era do ex-jogador do Palmeiras, Gabriel Jesus que, em 2017, pelo Manchester City, balançou as redes contra Leicester, West Brom e Watford aos 20 anos e um mês. Rayan alcançou o feito com apenas 19 anos e nove meses.

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Gabriel Jesus teve uma passagem marcante pelo Manchester City, conquistando quatro títulos da Premier League e uma FA Cup (Foto: Paul Ellis / AFP)

Desde que chegou à Inglaterra, os números de Rayan impressionam pela regularidade: são 5 gols e 2 assistências em apenas 13 jogos disputados.

A ascensão meteórica levou o Bournemouth da 13ª para a 6ª posição, somando 55 pontos. O objetivo agora é ousado: tirar a diferença de quatro pontos para o Aston Villa (59 pts) e beliscar uma vaga inédita na fase de grupos da Champions League.

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