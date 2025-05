Capitão de time da Bundesliga sofre grave lesão e está fora da temporada

Neste sábado, a equipe da Bundesliga, Bochum compartilhou um comunicado que falava sobre a condição de seu capitão Philipp Hofmann. O jogador não poderá atuar mais nessa temporada após ter sido diagnosticado com uma “lesão potencialmente fatal” na partida do VfL Bochum 1848 contra o Heidenheim, na última sexta-feira (02).

- O atacante fraturou uma costela, após uma colisão com o adversário, Marvin Pieringer, tendo esta perfurado a pleura e provocado um pneumotórax, uma lesão potencialmente fatal - declarou o clube.

Após ocorrido, o atacante teve que deixar os gramados e dar espaço ao Myron Doadu, logo aos 10 minutos de partida no emapate sofrido contra o Heidenheim.

- Hofmann deve aos cuidados de primeiros socorros, aos exames imediatos e às ações levadas a cabo num hospital local o facto de nada de mais grave ter acontecido. Uma operação simples, com recurso a drenagem do peito, aliviou a lesão, repondo a função pulmonar - de acordo com a nota.

- O 'Hoffi' vai permanecer no hospital, para observação e tratamento, até estar apto para ser transportado - informou o clube. O atacante ficará de fora de jogos importantes contra Mainz e St. Pauli, do playoff da Bundesliga.

Philipp Hofmann, capitão do Bochum, sofre grave lesão e perderá restante da Bundesliga (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Confira nota do clube alemão

“Hofmann só pode agradecer aos prudentes primeiros socorros, aos exames imediatos e à ação no hospital local pelo fato de nada pior ter acontecido. A lesão foi aliviada por meio de uma pequena operação com drenagem torácica, restaurando assim a função do pulmão. "Hoffi" permanecerá internado para observação e terapia até que esteja em condições de ser transportado.

O diretor administrativo do VfL, Dirk Dufner, visitou-o no hospital esta manhã e transmitiu os melhores desejos de recuperação da equipe, que já começou sua jornada para casa. Para Philipp Hofmann, a lesão significa que ele não poderá mais apoiar o time em campo nesta temporada.

Desejamos tudo de bom ao nosso número 33 - "Hoffi", você é um lutador, você consegue!”

Goleiro do Heidenheim fica desacordado

Outra grave lesão marcou o jogo entre Heidenheim e Bochum, pela 32ª rodada da Bundesliga. O goleiro Kevin Müller, em uma disputa de bola pelo alto, teve um grande choque em sua cabeça e caiu desacordado em campo.

Logo aos quatro minutos da etapa final, em um cruzamento pela esquerda, o goleiro pulou para ver se conseguia afastar a bola com um soco e acabou se encontrando no alto com outros dois jogadores, Mainka, seu companheiro de time e Sissoko, adversário. Müller bateu sua cabeça no queixo do jogador oponente e caiu.

Com a colisão, o juiz paralisou a partida para que o atendimento aos jogadores fosse realizado. Por cerca de 10 minutos, o jogo ficou parado, cobertores foram expostos em campo para que Müller tivesse privacidade enquanto a os torcedores no estádio aguardavam por um diagnóstico. Em seguida ele foi substituído por Feller. O time alemão ainda não se pronunciou sobre o estado do goleiro.