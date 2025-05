Azarado? Torcedores não perdoam Harry Kane em possível título adiado do Bayern

Sem o atacante Harry Kane em campo, suspenso por cartão amarelo na última rodada da Bundesliga, o possível título do Bayern de Munique pode ser adiado para os próximos jogos. No jogo contra o RB Leipzig, fora de casa, os Bávaros sofreram dois gols no primeiro tempo e precisarão fazer três na segunda etapa para se sagrarem campeões.

Apesar da artilharia isolada da Bundesliga e brilhando na temporada pelo Bayern de Munique, com 36 gols e oito assistências em 32 partidas, Harry Kane vive o peso de nunca ter conquistado um título profissional em sua trajetória como jogador, com passagens por Leicester, Tottenham e o clube alemão. Por conta disso, diversos torcedores não perdoaram a falta de troféus do inglês de 31 anos nas redes sociais.

O jogador chegou ao clube bávaro em 2023 visando conquistar títulos, mas encontrou um time em crise. Apesar de ter feito uma grande temporada, ironicamente, Kane ainda não levantou nenhum troféu - mesmo atuando por uma equipe que vinha de dez conquistas consecutivas da Bundesliga.

Confira a reação da web em RB Leipzig x Bayern

