Em sua terceira temporada no Riga, da Letônia, o atacante Reginaldo Ramires é o destaque do líder do campeonato, a Virslīga. A equipe deu mais um passo para conquistar a liga ao golear o time do Auda, por 6 a 0, pela vigésima nona rodada da competição.

Com a braçadeira de capitão e a camisa 10 da equipe, que soma vinte uma vitórias e um empate nos últimos vinte e dois jogos, o brasileiro marcou duas vezes diante de sua ex-equipe na Letônia. Reginaldo agora soma 16 gols na temporada.

— Foi mais uma partida em que mostramos maturidade e regularidade. Conseguimos construir uma vantagem importante no primeiro tempo ao marcar dois gols e o caminho para a construção de um placar mais favorável e acabou acontecendo de forma natural — disse.

Reginaldo Ramires em ação pelo Riga, da Letônia (Foto: Divulgação)

Conheça Reginaldo Ramires

Natural de Olímpia, em São Paulo, o atacante de 24 anos, passou por alguns clubes no futebol brasileiro. Foi formado nas categorias de base do América-SP e passou por times como Audax-SP, Red Bull Brasil, Fluminense, Ponte Preta, No segundo semestre de 2022, defendeu o Akritas, do Chipre, até chegar ao Riga. Foi emprestado ao

