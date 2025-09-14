Barcelona goleia e City vence clássico; veja os resultados do futebol europeu neste domingo (14)
Rodada teve chuva de gols, principalmente em La Liga
O domingo (14) no futebol europeu foi marcado por goleadas, clássicos e liderança mantida. O Barcelona aplicou 6 a 0 no Valencia e assumiu a vice-liderança de La Liga. Já o Manchester City dominou o United no dérbi por 3 a 0, enquanto o PSG manteve os 100% na Ligue 1 ao vencer o Lens. Confira abaixo os principais destaques da rodada no Velho Continente.
Campeonato Italiano - 3ª Rodada
Atalanta 4x1 Lecce
No Gewiss Stadium, a Atalanta goleou o Lecce e conquistou a primeira vitória na competição, após empatar nas duas primeiras rodadas. Com dois de Charles De Ketelaere, La Dea disparou na tabela e ocupam a oitava colocação. Giorgio Scalvini e Nicola Zalewski também marcaram para a equipe de Bergamo. Já o Lecce, que teve o gol marcado por Konan N'Dri, é o lanterna da competição, com um ponto conquistado.
Milan 1x0 Bologna
Em casa, Luka Modric marcou no segundo tempo e decidiu a vitória ao Milan, contra o Bologna. Graças ao gol do meia veterano, o Milan disparou para quinta colocação, com seis pontos. Já o Bologna ocupa a 13ª posição, com apenas três pontos.
Outros resultados:
- (6º) Roma 0x1 Torino (9º)
- (18º) Pisa 0x1 Udinese (3º)
- (14º) Sassuolo 1x0 Lazio (12º)
La Liga
Levante 2x2 Real Betis
Na reestreia de Antony, o Real Betis conseguiu a reação, fora de casa, contra o Levante. A equipe do brasileiro sofreu 2 a 0 em apenas 10 minutos, com Iván Romero e Karl Eyong. Porém, na reta final do primeiro tempo, diminuiu o placar com Chucho Hernández, e, nos minutos finais da partida, chegou ao gol de empate com Pablo Fornals.
Com o resultado, o Betis ocupa a nona colocação, com seis pontos em cinco jogos disputados. Já o Levante conquistou o primeiro ponto em La Liga e ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.
Barcelona 6x0 Valencia
Sem sustos, o Barcelona goleou por 6 a 0 o Valencia, no Estádio Johan Cruyff. Com dois de Fermín López, Raphinha e Robert Lewandowski, os Culés alcançaram a vice-liderança, com 10 pontos. Já os Morcegos ocupam a 15ª posição, com apenas quatro pontos conquistados.
Outros resultados:
- (9º) Osasuna 2x0 Rayo Vallecano (13º)
Premier League
Burnley 0x1 Liverpool
O Liverpool venceu o Burnley por 1 a 0 fora de casa, graças a um pênalti marcado nos acréscimos do segundo tempo. Mohamed Salah converteu a cobrança e deu os três pontos aos Reds. Com o resultado, o Liverpool chega a quatro vitórias em quatro jogos, na liderança do campeonato. Do lado do Burnley, é o 17º colocado da competição, com apenas três pontos.
Manchester City 3x0 Manchester United
O Manchester City venceu o Manchester United por 3 a 0, no Etihad Stadium. Com um de Phil Foden e dois de Haaland, os Cityzens dominaram os rivais e se recuperaram de duas derrotas seguidas. A equipe de Pep Guardiola e sobiu para a 8ª colocação na tabela. Já o United segue em má fase e ocupa apenas o 14º lugar.
Ligue 1
PSG 2x0 Lens
O PSG derrotou o Lens por 2 a 0 com brilho de Bradley Barcola, que marcou duas vezes, no Parc des Princes. Com a vitória, os atuais campeões da Champions League estão na liderança da competição, com 100% de aproveitamento em quatro rodadas. Já o Lens ocupa a sétima colocação, com seis pontos.
Outros resultados:
- (6º) Rennes 3x1 Lyon (4º)
- (2º) Lille 2x1 Toulouse (10º)
- (18º) Metz 1x1 Angers (12º)
- (17º) Stade Brestois 1x2 Paris FC (11º)
- (5º) Strasbourg 1x0 Le Havre (13º)
