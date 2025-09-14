menu hamburguer
Futebol Internacional

Barcelona goleia e City vence clássico; veja os resultados do futebol europeu neste domingo (14)

Rodada teve chuva de gols, principalmente em La Liga

barcelona-valencia-la-liga-raphinha
imagem cameraO Barcelona venceu o Valencia por 6 a 0, por La Liga (Foto: Lluis GENE / AFP)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
18:38
  • Matéria
  • Mais Notícias

O domingo (14) no futebol europeu foi marcado por goleadas, clássicos e liderança mantida. O Barcelona aplicou 6 a 0 no Valencia e assumiu a vice-liderança de La Liga. Já o Manchester City dominou o United no dérbi por 3 a 0, enquanto o PSG manteve os 100% na Ligue 1 ao vencer o Lens. Confira abaixo os principais destaques da rodada no Velho Continente.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Campeonato Italiano - 3ª Rodada

Atalanta 4x1 Lecce

No Gewiss Stadium, a Atalanta goleou o Lecce e conquistou a primeira vitória na competição, após empatar nas duas primeiras rodadas. Com dois de Charles De Ketelaere, La Dea disparou na tabela e ocupam a oitava colocação. Giorgio Scalvini e Nicola Zalewski também marcaram para a equipe de Bergamo. Já o Lecce, que teve o gol marcado por Konan N'Dri, é o lanterna da competição, com um ponto conquistado.

Milan 1x0 Bologna

Em casa, Luka Modric marcou no segundo tempo e decidiu a vitória ao Milan, contra o Bologna. Graças ao gol do meia veterano, o Milan disparou para quinta colocação, com seis pontos. Já o Bologna ocupa a 13ª posição, com apenas três pontos.

Luka Modric marcou o primeiro gol pelo Milan (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

Outros resultados:

  1. (6º) Roma 0x1 Torino (9º)
  2. (18º) Pisa 0x1 Udinese (3º)
  3. (14º) Sassuolo 1x0 Lazio (12º)

La Liga

Levante 2x2 Real Betis

Na reestreia de Antony, o Real Betis conseguiu a reação, fora de casa, contra o Levante. A equipe do brasileiro sofreu 2 a 0 em apenas 10 minutos, com Iván Romero e Karl Eyong. Porém, na reta final do primeiro tempo, diminuiu o placar com Chucho Hernández, e, nos minutos finais da partida, chegou ao gol de empate com Pablo Fornals.

Com o resultado, o Betis ocupa a nona colocação, com seis pontos em cinco jogos disputados. Já o Levante conquistou o primeiro ponto em La Liga e ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

Barcelona 6x0 Valencia

Sem sustos, o Barcelona goleou por 6 a 0 o Valencia, no Estádio Johan Cruyff. Com dois de Fermín López, Raphinha e Robert Lewandowski, os Culés alcançaram a vice-liderança, com 10 pontos. Já os Morcegos ocupam a 15ª posição, com apenas quatro pontos conquistados.

barcelona-valencia-la-liga-raphinha
O Barcelona venceu o Valencia por 6 a 0, por La Liga (Foto: Lluis GENE / AFP)

Outros resultados:

  • (9º) Osasuna 2x0 Rayo Vallecano (13º)

Premier League

Burnley 0x1 Liverpool

O Liverpool venceu o Burnley por 1 a 0 fora de casa, graças a um pênalti marcado nos acréscimos do segundo tempo. Mohamed Salah converteu a cobrança e deu os três pontos aos Reds. Com o resultado, o Liverpool chega a quatro vitórias em quatro jogos, na liderança do campeonato. Do lado do Burnley, é o 17º colocado da competição, com apenas três pontos.

Manchester City 3x0 Manchester United

O Manchester City venceu o Manchester United por 3 a 0, no Etihad Stadium. Com um de Phil Foden e dois de Haaland, os Cityzens dominaram os rivais e se recuperaram de duas derrotas seguidas. A equipe de Pep Guardiola e sobiu para a 8ª colocação na tabela. Já o United segue em má fase e ocupa apenas o 14º lugar.

Jogadores do Manchester City comemorando o gol de Haaland (Foto: Oli Scarff/AFP)

Ligue 1

PSG 2x0 Lens

O PSG derrotou o Lens por 2 a 0 com brilho de Bradley Barcola, que marcou duas vezes, no Parc des Princes. Com a vitória, os atuais campeões da Champions League estão na liderança da competição, com 100% de aproveitamento em quatro rodadas. Já o Lens ocupa a sétima colocação, com seis pontos.

Outros resultados:

  • (6º) Rennes 3x1 Lyon (4º)
  • (2º) Lille 2x1 Toulouse (10º)
  • (18º) Metz 1x1 Angers (12º)
  • (17º) Stade Brestois 1x2 Paris FC (11º)
  • (5º) Strasbourg 1x0 Le Havre (13º)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Bradley Barcola marcou duas vezes na vitória do PSG, na Ligue 1 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

