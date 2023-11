Neste domingo (12), às 14h (horário de Brasília), o Derby della Capitale terá mais um capítulo a ser contado. A equipe da Lazio enfrenta a Roma de José Mourinho no Estádio Olímpico, em Roma (ITA), em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. As duas equipes estão na metade de cima da tabela, mirando as vagas europeias. O jogo terá transmissão do Star+.