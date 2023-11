BAYERN DE MUNIQUE 4x2 HEIDENHEIM

O grande duelo do dia ficou com o favoritismo do Bayern, que 'atropelou' o adversário e goleou com dois gols de Harry Kane, um de Raphael Guerreiro e Choupo-Moting. Kleindienst e Beste descontaram. O resultado faz com que o time bávaro assume a liderança provisória, com 29 pontos, enquanto o Leverkusen, que tem 28, ainda não jogou na rodada.



