Já no segundo tempo, o Al Nassr não demorou a ampliar o placar e fez o terceiro com Cristiano Ronaldo, aos quatro minutos. Mas o placar poderia ser maior, caso o gol de Anderson Talisca não fosse anulado, pois Cristiano estava em condição ilegal na jogada. Com isso, mais para o fim do jogo, o Al Wedah aproveitou a bola aérea e descontou com Anselmo de Moraes, fechando a partida com um 3 a 1.