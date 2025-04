Lautaro Martínez x Harry Kane: quem vai decidir na Champions?

Principais nomes de suas equipes, Lautaro Martínez e Harry Kane são as esperanças de Inter e Bayern na busca pela vaga na semifinal da Liga dos Campeões. Referências em seus times, querem alcançar o primeiro título da competição de suas carreiras.

Capitão e símbolo da Inter de Milão dos últimos anos, Lautaro Martínez passou de promessa para referência e ídolo da equipe italiana. Contratado em 2018, já foi campeão duas vezes da Serie A, totalizando incríveis 322 jogos e 147 gols, além de 49 assistências. No meio do caminho, foi campeão da Copa do Mundo pela Argentina em 2022.

Lautaro Martínez fez o gol que abriu o placar para Inter de Milão (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

Na atual temporada, Lautaro soma 18 gols e seis assistências ao longo de 40 partidas em todas as competições. Na Champions, é um dos artilheiros do torneio, com seis tentos em nove jogos disputados.

Do outro lado, um atacante que já se provou o suficiente, mas ainda busca um feito inédito: seu primeiro título da carreira. Símbolo do Tottenham há anos, Harry Kane optou por se aventurar no futebol alemão na última temporada. Sua "maldição", porém, foi mantida, contribuindo para o Bayern de Munique ficar sem um título pela primeira vez desde a temporada 2011/12.

Entretanto, sua parte foi feita. Kane tem 78 gols marcados em 84 partidas com a camisa do Bayern. São também 24 assistências, o que o coloca com média superior a uma participação por gol a cada jogo com a camisa dos Bávaros. São 34 gols e 12 assistências na atual temporada.

Mesmo sem títulos, Harry Kane possui vasta experiência na Champions League. São 39 gols para o "Furacão" em 55 jogos da competição, número que o coloca na 22ª colocação geral de maiores artilheiros. Lautaro, por sua vez, soma apenas 18.

Kane também leva vantagem no quesito assistências: 11 a 7. Vale frisar que o inglês tem quatro anos a mais em relação ao argentino, que começou sua carreira disputando jogos da Libertadores pelo Racing.

Comparativo de Lautaro Martínez e Harry Kane ⚔️

Lautaro Martínez Harry Kane Gols na Champions League 18 39 Gols na temporada 18 34 Gols pela clube atual 147 74

Com Lautaro e Harry Kane em campo, Inter de Milão e Bayern começam a disputar vaga na semifinal da Champions League a partir desta terça-feira (8), com o jogo de ida sendo realizado na Alemanha. A volta, uma semana depois, acontece no Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália.