Manchester City corre o risco de não se classificar para a próxima Champions League

O Manchester City empatou com o Manchester United no último domingo (6), e o resultado estreitou as chances de classificação entre os primeiros sete colocados da Premier League. Com menos de dez rodadas para o fim da competição, a equipe de Pep Guardiola corre o risco de ficar de fora da próxima Champions League.

O City chegou à fase de mata-mata da Champions em todas as temporadas desde que Guardiola assumiu o comando em 2016, mas não é a primeira vez que a equipe corre esse risco. Entre outubro e dezembro de 2024, os Citizens viveram uma sequência negativa de 13 partidas sem vencer.

A equipe ocupa a quinta colocação com 52 pontos, mas é perseguido de perto pelo Aston Villa, com 51 pontos, e pelo Newcastle, com 50. Com o empate no clássico e a vitória do Villa sobre o Nottingham Forest por 2 a 1, a rodada não foi o que o clube de Manchester esperava e precisa voltar a vencer para aumentar sua chances.

O Newcastle enfrenta o Leicester City nesta segunda-feira (7) e pode ultrapassar ambas as equipes caso vença o confronto. Os times já se enfrentaram 91 vezes na Premier League e o retrospecto é equilibrado, foram 37 vitórias para cada lado e 17 empates.

Guardiola comemora com De Bruyne classificação do Manchester City na FA Cup (Foto: Justin Tallis/AFP)

Guardiola fala sobre a má fase

Na entrevista à Sky Sports, o treinador espanhol afirmou que outros clubes não teriam tido a paciência que o Manchester City.

- Em outros clubes, sem o sucesso recente [das temporadas passadas], eu teria sido demitido, com certeza. Este é um grande clube no qual você precisa entregar bons resultados. Mas também acho que todos nós, a comissão técnica, eu mesmo, merecemos uma chance, depois do que conquistamos no passado. Em outro clube, em outro ambiente, nós perdemos muitos jogos contra os grandes clubes - isso não pode acontecer. Mas, felizmente, eles [a diretoria do City] me deram um voto de confiança para continuar - disse Guardiola.