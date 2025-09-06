Algoz de Vini Jr ignora brasileiros ao citar favoritos da Bola de Ouro

Algoz de Vini Jr, Rodri ignorou brasileiros ao citar os favoritos para ganhar o prêmio da Bola de Ouro, no dia 22 de setembro. Em coletiva na Data Fifa, o atual detentor do Ballon d'Or citou quatro nomes entre os principais candidatos pelo que fizeram na última temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- A Bola de Ouro é difícil. O PSG foi a melhor equipe da temporada e seria difícil não dar para alguém desse time. Fico feliz pelo Luis Enrique. Gostaria que Lamine (Yamal) ou Pedri levassem (o prêmio), mas fico com Dembélé ou Vitinha por méritos esportivos.

continua após a publicidade

Rodri também abriu o jogo sobre o período afastado por lesão após uma temporada mágica, que resultou na conquista da Champions League com o Manchester City e da Bola de Ouro. O jogador lamentou o problema e revelou buscar ainda o melhor nível em campo.

- A lesão marcou muito mais do que a Bola de Ouro. Sigo querendo ser o mesmo jogador e voltar ao nível que tinha. Feliz pelo reconhecimento, mas não me serve de nada.

continua após a publicidade

O evento da Bola de Ouro será realizado no dia 22 de setembro após uma premiação polêmica em 2024. Além de Vini Jr, o Real Madrid não enviou nenhum representante ao local por boicote após o brasileiro ter sido preterido por Rodri para conquistar o troféu.

Brasileiros concorrendo na Bola de Ouro

Na atual edição, Raphinha é o grande brasileiro cotado a estar entre os melhores jogadores do mundo ao lado de Ousmane Dembélé e Lamine Yamal. Além do jogador do Barcelona, Vini Jr é o outro representante do país na concorrência, embora não esteja entre os favoritos.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.