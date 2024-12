Gigante europeu avança negociações por Salah, diz jornal

O PSG está na corrida pela contratação de Mohamed Salah, astro do Liverpool. De acordo com o jornal "L'Equipe", os parisienses têm negociações avançadas com o atacante egípcio, que está em fim de contrato com os Reds e pode assinar um pré-contrato com outro clube de graça a partir de janeiro.

Procurado pela reportagem do "L'Equipe", o PSG negou as conversas com Salah. Porém, o jornal relembrou que o clube também desmentiu negociações com nomes como Neymar e Messi, que acabaram assinando com os franceses.

O contrato de Salah com o Liverpool vai até o fim da temporada, e o atleta vive grande fase desde a chegada do técnico Arne Slot: o egípcio soma 13 gols e 11 assistências em 20 jogos. Ele se disse "decepcionado" com o fato de o clube ainda não ter colocado uma proposta formal na mesa para discutir um novo contrato. Sua última renovação foi em junho de 2022, que o tornou o dono do maior salário dos Reds.

Salah está próximo de uma saída do Liverpool

Após a vitória por 2 a 0, no domingo (1), contra o Manchester City, Salah sinalizou que seu legado no clube inglês está próximo do fim. A publicação do diário francês, inclusive, cita uma fonte próxima a Salah para reportar que as conversas com o PSG acontecem há algum tempo.

- Estava na minha cabeça, quase agora, que talvez tenha sido a última partida contra o Manchester City que joguei aqui. Assim que vou desfrutar. O ambiente estava incrível. Vou aproveitar cada segundo aqui e se ganhar o campeonato vamos ver o que vai acontecer - afirmou.