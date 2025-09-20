menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Astro do Barcelona não comparecerá à cerimônia de Bola de Ouro

A cerimônia de premiação será no dia 22 de setembro, às 16h (de Brasília)

Barcelona se apresentou para os torcedores
imagem cameraJogadores do Barcelona reunidos antes de partida na pré-temporada (Foto: Josep LAGO / AFP)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 20/09/2025
13:18
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Barcelona voltará a ser presença ilustre na edição de 2025 da Bola de Ouro. Com Lamine Yamal, Pedri e Raphinha indicados a melhor jogador do mundo, Hansi Flick a técnico do ano (Troféu Joan Cruyff), e Pau Cubarsí, candidato a melhor jovem (Troféu Kopa), apenas um deles não estará presente na cerimônia: Pedri. A informação foi divulgada pelo diário espanhol "As".

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornal, o volante priorizou o descanso para a sequência de jogos do Barça na temporada: Getafe, Oviedo, Real Sociedad, PSG e Sevilla, além dos compromissos pela seleção espanhola. A cerimônia de premiação será no dia 22 de setembro, às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. O avião da equipe catalã partirá na tarde pelo fuso horário europeu.

continua após a publicidade

Com isso, os astros do time masculino do Barcelona que viajarão a Paris são Lamine Yamal, Raphinha, Cubarsí e o técnico Hansi Flick. Alexia Putellas, Aitana, Patri Guijarro, Graham Hansen, Claudia Pina, Pajor, Vicky e Cata Coll são as atletas do time feminino indicadas.

Pedri foi indicado à Bola de Ouro pelo desempenho na última temporada pelo Barcelona. O espanhol de 22 anos foi peça-chave na campanha da equipe de Hansi Flick, onde alcançaram a semifinal da Champions e conquistaram os títulos de La Liga e Copa do Rei. Ao todo, o jogador atuou em 37 das 38 partidas do Campeonato Espanhol, onde anotou quatro gols e cinco assistências.

continua após a publicidade

Veja todos os indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2025

Pedri em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução)
Pedri em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução)

Categoria masculina:

  1. Ousmane Dembélé (PSG)
  2. Gianluigi Donnarumma (PSG)
  3. Jude Bellingham (Real Madrid)
  4. Désiré Doué (PSG)
  5. Denzel Dumfries (Inter de Milão)
  6. Serhou Guirassy (Dortmund)
  7. Erling Haaland (Manchester City)
  8. Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)
  9. Achraf Hakimi (PSG)
  10. Harry Kane (Bayern de Munique)
  11. Khvicha Kvaratschelia (Napoli/PSG)
  12. Robert Lewandowski (Barcelona)
  13. Alexis Mac Allister (Liverpool)
  14. Lautaro Martínez (Inter de Milão)
  15. Scott McTominay (Napoli)
  16. Kylian Mbappé (Real Madrid)
  17. Nuno Mendes (PSG)
  18. João Neves (PSG)
  19. Pedri (Barcelona)
  20. Cole Palmer (Chelsea)
  21. Michael Olise (Bayern de Munique)
  22. Raphinha (Barcelona)
  23. Declan Rice (Arsenal)
  24. Fabian Ruiz (PSG)
  25. Virgil van Dijk (Liverpool)
  26. Vini Jr (Real Madrid)
  27. Mo Salah (Liverpool)
  28. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
  29. Vitinha (PSG)
  30. Lamine Yamal (Barcelona)

Feminino

  1. Lucy Bronze (Chelsea)
  2. Barbra Banda (Orlando Pride)
  3. Aitana Bonmati (Barcelona)
  4. Sandy Baltimore (Chelsea)
  5. Mariona Caldentey (Arsenal)
  6. Klara Bühl (Bayern de Munique)
  7. Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit)
  8. Steph Catley (Arsenal)
  9. Melchie Dumornay (Lyon)
  10. Temwa Chawinga (Kansas City Current)
  11. Emily Fox (Arsenal)
  12. Cristiana Girelli (Juventus)
  13. Esther González (Gotham FC)
  14. Caroline Graham Hansen (Barcelona)
  15. Patri Guijarro (Barcelona)
  16. Amanda Gutierres (Palmeiras)
  17. Hannah Hampton (Chelsea)
    Pernille Harder (Bayern de Munique)
  18. Lindsay Heaps (Lyon)
  19. Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
  20. Marta (Orlando Pride)
  21. Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
  22. Ewa Pajor (Barcelona)
  23. Clara Mateo (Paris FC)
  24. Alessia Russo (Arsenal)
  25. Claudia Pina (Barcelona)
  26. Alexia Putellas (Barcelona)
  27. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
  28. Caroline Weir (Real Madrid)
  29. Leah Williamson (Arsenal)

Troféu Johan Cruyff (Melhor treinador)

Masculino

  1. Antonio Conte (Napoli)
  2. Luis Enrique (PSG)
  3. Hansi-Flick (Barcelona)
  4. Enzo Maresca (Chelsea)
  5. Arne Slot (Liverpool)

Feminino

  • Sonia Bompastor (Chelsea)
  • Arthur Elias (Brasil)
  • Justine Madugu (Nigéria)
  • Renée Slegers (Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Inglaterra)

Troféu Yashin (Melhor goleiro)

Masculino

  1. Alisson (Liverpool)
  2. Yassine Bounou (Al-Hilal)
  3. Lucas Chevalier (Lille)
  4. Thibaut Courtois (Real Madrid)
  5. Gianluigi Donnarumma (PSG)
  6. Emiliano Martínez (Aston Villa)
  7. Jan Oblak (Atlético de Madrid)
  8. David Raya (Arsenal)
  9. Matz Sels (Nottingham Forest)
  10. Yann Sommer (Inter de Milão)

Feminino

  1. Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
  2. Cata Coll (Barcelona)
  3. Hannah Hampton (Chelsea)
  4. Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton)
  5. Daphne van Domselaar (Arsenal)

Troféu Kopa (Melhor jovem)

Masculino

  • Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid)
  • Estêvão (Palmeiras/Chelsea)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Pau Cubarsi (Barcelona)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille)
  • Kenan Yildiz (Juventus)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • João Neves (PSG)
  • Rodrigo Mora (Porto)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Feminino

  • Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)
  • Linda Caicedo (Real Madrid)
  • Wieke Kaptein (Chelsea)
  • Claudia Martinez Ovando (Olimpia)
  • Vicky López (Barcelona)

Melhor time da temporada

Masculino

  1. Barcelona (Espanha)
  2. Botafogo (Brasil)
  3. PSG (França)
  4. Liverpool (Inglaterra)
  5. Chelsea (Inglaterra)

Feminino

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Barcelona (Espanha)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Lyon (França)
  • Orlando Pride (Estados Unidos)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias