Astro do Barcelona não comparecerá à cerimônia de Bola de Ouro
A cerimônia de premiação será no dia 22 de setembro, às 16h (de Brasília)
O Barcelona voltará a ser presença ilustre na edição de 2025 da Bola de Ouro. Com Lamine Yamal, Pedri e Raphinha indicados a melhor jogador do mundo, Hansi Flick a técnico do ano (Troféu Joan Cruyff), e Pau Cubarsí, candidato a melhor jovem (Troféu Kopa), apenas um deles não estará presente na cerimônia: Pedri. A informação foi divulgada pelo diário espanhol "As".
Segundo o jornal, o volante priorizou o descanso para a sequência de jogos do Barça na temporada: Getafe, Oviedo, Real Sociedad, PSG e Sevilla, além dos compromissos pela seleção espanhola. A cerimônia de premiação será no dia 22 de setembro, às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. O avião da equipe catalã partirá na tarde pelo fuso horário europeu.
Com isso, os astros do time masculino do Barcelona que viajarão a Paris são Lamine Yamal, Raphinha, Cubarsí e o técnico Hansi Flick. Alexia Putellas, Aitana, Patri Guijarro, Graham Hansen, Claudia Pina, Pajor, Vicky e Cata Coll são as atletas do time feminino indicadas.
Pedri foi indicado à Bola de Ouro pelo desempenho na última temporada pelo Barcelona. O espanhol de 22 anos foi peça-chave na campanha da equipe de Hansi Flick, onde alcançaram a semifinal da Champions e conquistaram os títulos de La Liga e Copa do Rei. Ao todo, o jogador atuou em 37 das 38 partidas do Campeonato Espanhol, onde anotou quatro gols e cinco assistências.
Veja todos os indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2025
Categoria masculina:
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Désiré Doué (PSG)
- Denzel Dumfries (Inter de Milão)
- Serhou Guirassy (Dortmund)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Khvicha Kvaratschelia (Napoli/PSG)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão)
- Scott McTominay (Napoli)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Raphinha (Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Mo Salah (Liverpool)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
- Vitinha (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Feminino
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Aitana Bonmati (Barcelona)
- Sandy Baltimore (Chelsea)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Klara Bühl (Bayern de Munique)
- Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit)
- Steph Catley (Arsenal)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Emily Fox (Arsenal)
- Cristiana Girelli (Juventus)
- Esther González (Gotham FC)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Hannah Hampton (Chelsea)
Pernille Harder (Bayern de Munique)
- Lindsay Heaps (Lyon)
- Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
- Marta (Orlando Pride)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Clara Mateo (Paris FC)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
- Caroline Weir (Real Madrid)
- Leah Williamson (Arsenal)
Troféu Johan Cruyff (Melhor treinador)
Masculino
- Antonio Conte (Napoli)
- Luis Enrique (PSG)
- Hansi-Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Arne Slot (Liverpool)
Feminino
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Arthur Elias (Brasil)
- Justine Madugu (Nigéria)
- Renée Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
Troféu Yashin (Melhor goleiro)
Masculino
- Alisson (Liverpool)
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Lucas Chevalier (Lille)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Jan Oblak (Atlético de Madrid)
- David Raya (Arsenal)
- Matz Sels (Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Inter de Milão)
Feminino
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton)
- Daphne van Domselaar (Arsenal)
Troféu Kopa (Melhor jovem)
Masculino
- Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid)
- Estêvão (Palmeiras/Chelsea)
- Désiré Doué (PSG)
- Pau Cubarsi (Barcelona)
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Kenan Yildiz (Juventus)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- João Neves (PSG)
- Rodrigo Mora (Porto)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
Feminino
- Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)
- Linda Caicedo (Real Madrid)
- Wieke Kaptein (Chelsea)
- Claudia Martinez Ovando (Olimpia)
- Vicky López (Barcelona)
Melhor time da temporada
Masculino
- Barcelona (Espanha)
- Botafogo (Brasil)
- PSG (França)
- Liverpool (Inglaterra)
- Chelsea (Inglaterra)
Feminino
- Arsenal (Inglaterra)
- Barcelona (Espanha)
- Chelsea (Inglaterra)
- Lyon (França)
- Orlando Pride (Estados Unidos)
