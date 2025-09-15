Lamine Yamal pode ficar fora de estreia na Champions League; entenda
O espanhol desfalcou o clube catalão contra o Valencia após apresentar um desconforto na região do osso púbico
O atacante Lamine Yamal pode não estar à disposição para o duelo entre Barcelona e Newcastle, desta quinta-feira (18), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. O espanhol desfalcou o clube catalão contra o Valencia após apresentar um desconforto na região do osso púbico durante o período que esteve com a seleção da Espanha, na última Data Fifa, e provavelmente não defenderá a equipe de Hansi Flick na estreia do torneio europeu.
Segundo informações do jornal espanhol "Marca", o jogador não treinou nesta segunda-feira (15) com o restante do elenco e apenas realizou exercícios de recuperação na academia. A lesão de Yamal já havia sido confirmada pelo técnico do Barcelona na coletiva do último sábado (13).
Mesmo com dores, o jogador foi titular nas duas partidas da Data Fifa de setembro: na vitória por 3 a 0 sobre a Bulgária e na goleada por 6 a 0 contra a Turquia. A utilização do atleta mesmo com desconforto físico gerou irritação de Hansi Flick.
Ainda de acordo com o diário, Lamine Yamal só jogaria na estreia da Champions League mediante de uma recuperação "milagrosa". Com isso, a decisão mais provável de Hansi Flick é utilizar Raphinha na ponta direita. Sob o comando do treinador alemão, o camisa 11 atuou na ponta esquerda ou no meio-campo.
Estreia do Barcelona na Champions League
Sem Lamine Yamal, o Barça inicia sua trajetória na Champions League contra o Newcastle, em torneio que é visto como um dos favoritos ao título. Na última temporada, o clube conquistou Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa, e só não foi além na competição europeia porque um gol da Inter de Milão nos acréscimos tirou a vaga em mais uma final.
A consistência mostrada sob a liderança de Flick reacendeu a confiança de que o Barcelona pode novamente brigar pelo título europeu. Para o jornal Marca, o projeto esportivo consolidado, aliado ao amadurecimento da equipe, coloca os blaugranas de volta entre os favoritos ao troféu, algo que não acontecia há 11 anos.
