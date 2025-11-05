Algoz improvável e golaço de Yamal: Barcelona e Club Brugge empatam em jogaço na Champions
Blaugranas ficam atrás do placar duas vezes, mas conseguem igualar com gol contra
Club Brugge e Barcelona empataram em 3 a 3 nesta quarta-feira (5), em confronto válido pela quarta rodada da fase de liga da Champions League, realizado no Jan Breydel Stadium, na Bélgica. A partida foi marcada por gols impressionantes e reviravoltas no placar, com destaque para Carlos Forbs, pelos belgas, e Lamine Yamal, pelos espanhóis, os principais protagonistas da noite.
Com o resultado, ambas as equipes se mantêm na zona de classificação para os playoffs da Champions League, que abrange da 9ª à 24ª posição. A equipe comandada por Hansi Flick, ocupa o 11º lugar, com 7 pontos em quatro partidas, obtidos em duas vitórias, um empate — registrado no confronto desta quarta — e uma derrota, tendo marcado 12 gols e sofrido sete. O time liderado por Nicky Hayen, por sua vez, aparece na 22ª posição com 4 pontos, resultado de uma vitória, um empate e duas derrotas, além de oito gols marcados e dez sofridos.
Como foi a partida? ⚽
1️⃣ Primeiro tempo
O placar foi inaugurado pelos donos da casa, impulsionados pelo apoio incessante da torcida presente. Em rápida trama pelo lado direito, aos 6', Forbs avançou e tocou para Nicolò Tresoldi, que entrou veloz na área e finalizou de carrinho. 1 a 0 para o Brugge.
O Barcelona igualou o marcador aos 8', com Ferran Torres. Fermín López, um dos melhores em campo, recebeu em profundidade pelo lado direito e cruzou para o companheiro, que completou com um semivoleio preciso. 1 a 1.
O Brugge retomou a vantagem ainda cedo, aos 17', aproveitando um contra-ataque veloz diante da linha defensiva alta do Barcelona. Em jogada que lembrou o primeiro gol, Forbs tabelou com Tresoldi, que lançou o atacante em profundidade, permitindo que ele finalizasse com chute colocado no canto esquerdo do gol. 2 a 1 para o Brugge.
2️⃣ Segundo tempo
O segundo tempo começou tão movimentado quanto o primeiro. O Barcelona trabalhou a bola no campo de ataque, trocando passes de um lado para o outro até chegar aos pés de Yamal, aos 16'. Com maestria, o camisa 10 passou por três marcadores com um drible ágil, tabelou com Fermín, recebeu o retorno de calcanhar e finalizou com a parte de fora do pé esquerdo no canto direito do goleiro adversário. 2 a 2.
Forbs voltou a se destacar e colocou o Brugge novamente em vantagem. Após perder uma oportunidade clara na área, o atacante aproveitou uma transição ofensiva rápida, evidenciando a fragilidade da defesa do Barcelona, conduziu a bola e finalizou com um toque sutil de cobertura, passando ao lado do goleiro Wojciech Szczęsny, aos 18'. 3 a 2 para o Brugge.
Mais uma vez assumindo a responsabilidade durante toda a partida, Yamal armou jogada pelo lado direito e lançou um cruzamento na área que, ao invés de encontrar Robert Lewandowski, desviou na cabeça de Christos Tzolis e entrou na rede. Gol contra, aos 32'. 3 a 3. O Brugge ainda marcou um gol nos acréscimos, mas a ação foi anulada por falta sobre o Szczęsny na área.
Apesar de não ter conseguido assumir a liderança em nenhum momento ao longo dos 90 minutos, a equipe catalã mostrou superioridade e poderia ter ampliado o placar se não fossem as oportunidades que bateram na trave. Os Culés mantiveram amplo controle da posse de bola, com 76%, mas apresentaram fragilidades defensivas e sofreram com os contragolpes rápidos dos belgas.
O que vem por aí? 🔎
Na quinta rodada da Champions, o Brugge visita o Sporting no dia 26 de novembro, enquanto o Barcelona enfrenta o Chelsea, em Londres, no dia 25. Ambos os confrontos colocam equipes que estão na zona de classificação para os playoffs frente a frente. No cenário doméstico, a Veneza do Norte disputa um clássico contra o Anderlecht neste domingo, às 9h30 (horário de Brasília), pela 14ª rodada da liga belga, enquanto o Barcelona recebe o Celta de Vigo, às 17h, em partida válida pela 12ª rodada da La Liga.
✅ FICHA TÉCNICA
Club Brugge 3x3 Barcelona
4ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Jan Breydel Stadium, em Bruges (BEL)
🥅 Gols: Nicolò Tresoldi 6'/1ºT (1-0); Ferran Torres 8'/1ºT (1-1); Carlos Forbs 17'/1ºT (2-1), 18'/2ºT (3-2); Lamine Yamal 16'/2ºT (2-2); Christos Tzolis (GC) 32'/2ºT (3-3)
🟨 Cartões amarelos: Raphael Onyedika, Mamdou Diakhon (BRU); Jules Koundé, Lamine Yamal, Fermín López (BAR)
⚫🔵 Club Brugge (Técnico: Nicky Hayen)
Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stanković, Raphael Onyedika (Lynnt Audoor/Hugo Vetlesen); Carlos Forbs (Mamadou Diakhon), Hans Vanaken, Christos Tzolis; Nicolò Tresoldi (Romeo Vermant).
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Eric García (Pau Cubasrí), Alejandro Balde (Gerard Martín); Marc Casadó (Dani Olmo), Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford (Roony Bardghji); Ferran Torres (Robert Lewandowski).
