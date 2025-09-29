La Liga apresenta bola com design exclusivo para o ‘El Clásico’

A Puma e a La Liga apresentaram a primeira bola com design exclusivo que será utilizada nos dois confrontos do El Clásico desta temporada, a tradicional disputa entre Real Madrid e Barcelona. Sob o lema “One Game. All Eyes.”, o equipamento foi projetado para refletir a intensidade, a emoção e o alto nível do duelo.

Detalhes de Design e Tecnologia

A bola possui uma base branca com uma estampa de estrelas, que presta homenagem aos protagonistas do El Clásico. A paleta de cores — cinza, preto e um toque dourado no logo da Puma — reforça a energia do design. O visual foi inspirado em referências do mundo automobilístico, como velocidade, precisão, potência e adrenalina, resumindo a essência do futebol e se tornando uma peça criada para alto desempenho e máxima expectativa.

O equipamento exclusivo mantém a mesma tecnologia de vanguarda da bola oficial da La Liga 2025/26. Sua estrutura é composta por 12 painéis grandes, selados sem costuras, o que garante uma aerodinâmica otimizada e um voo mais estável e preciso.

Bola exclusiva da Puma para o El Clásico, em outubro (Foto: Divulgação)

A superfície de PU texturizada em 3D (1.1 mm) melhora a aderência, a sensibilidade e o controle, oferecendo um toque superior a cada contato. Moldada em alta frequência, a bola é ideal em durabilidade, chutes potentes e jogadas de máxima exigência. O produto recebeu o selo FIFA Quality Pro, que atesta o desenvolvimento para atender aos padrões mais rigorosos exigidos por jogadores, treinadores e comissões técnicas.

El Clásico: Real Madrid x Barcelona

O primeiro Real Madrid e Barcelona será disputado em 26 de outubro, às 12h15 (de Brasília), pela décima rodada da La Liga, no Santiago Bernabéu, em Madri. A partida no segundo turno acontecerá em maio de 2026.

