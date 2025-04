Kyle Walker abre o jogo sobre saída do City e explica ida ao Milan

Ídolo e símbolo do Manchester City multicampeão dos últimos anos, Kyle Walker optou por um novo caminho em sua carreira e assinou com o Milan no início do ano. Pela primeira vez desde a mudança de ares, o defensor inglês abriu o jogo sobre o novo momento de sua carreira.

Atualmente com 34 anos, Walker defendeu as cores do City por cerca de sete anos e meio. De acordo com o lateral, em podcast da "BBC Sounds", a decisão de ir para a Itália passou por questões familiares. O jogador também citou a valorização do clube inglês em sua despedida.

— Eu disse ao gerente da equipe que queria me despedir dos rapazes no refeitório antes de ir embora, quando soubesse que o acordo estava concluído. E ele realmente mandou mensagem para o prédio inteiro! Então, havia 150 pessoas lá e eu tive que me despedir, o que foi um pouco estressante, e foi triste porque, por mais que as pessoas pudessem ter essa persona sobre mim ou algo assim, eu falei com todo mundo naquele prédio, dos faxineiros, aos cozinheiros, aos roupeiros, aos fisioterapeutas — iniciou.

— Estava lá a moça, Emma, ​​que ficava atrás do balcão e servia comida, ou pegava suas bebidas e tudo mais, e mesmo quando eu olhava para ela, eu queria chorar porque era como se todos os dias eu dissesse "bom dia" para você e lhe desse um abraço, e de repente agora eu não vou mais te ver, e você não pensa nisso quando o processo está acontecendo, mas quando você vem se despedir, é difícil — acrescentou.

Guardiola não interferiu em saída de Kyle Walker no City para o Milan

Ainda em sua fala, Kyle Walker não deixou de citar Pep Guardiola, que foi comunicado com antecedência que o jogador mirava novas "aventuras" em sua carreira. Em coletiva próxima da saída do jogador, o treinador também esclareceu que não criou barreiras para que o negócio acontecesse.

— No futebol, acho que quando certas coisas acontecem, ou certas oportunidades surgem, você tem que aproveitá-las. E para mim, experimentar uma liga diferente, experimentar uma cultura diferente, jogar por um clube como o Milan... Acho que não dá para recusar isso. Quando você sabe que eles querem você, ou você quer ir para lá, e quer ter um novo desafio, eu acho que há certos clubes no mundo aos quais você meio que não consegue dizer não — comentou.