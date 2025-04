Milan e Inter de Milão empatam no clássico pela Copa da Itália

No Derby della Madonnina, Inter de Milão e Milan ficaram no empate por 1 a 1 no jogo de ida pela Copa da Itália. O confronto aconteceu nesta quarta-feira (2), no San Siro, em Milão. Os gols saíram dos pés de Tammy Abraham, pelo Milan, e Çalhanoğlu, pela Inter de Milão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, ambos os times vão para o jogo de volta em pé de igualdade e o duelo permanece em aberto. O finalista vai ser definido no dia 23 de abril.

continua após a publicidade

Milan x Inter de Milão: como foi o jogo?

O clássico italiano foi marcado pela intensidade desde o apito inicial. Nos primeiros momentos, ambos os times começaram estudando o jogo, mas pouco tempo depois o duelo ficou mais jogado. O primeiro tempo foi seguindo esse rumo, com a Inter de Milão, com mais domínio no jogo, ficando mais com a bola grande parte do tempo. O Milan, entretanto, não se acanhava e saía para o ataque, chegando com mais perigo na meta dos Nerazzurri.

No segundo tempo, o jogo ficou ainda mais intenso e o Milan conseguia sair mais para o jogo, chegando perigosamente. Foi em um dos ataques que os Rossoneri abriram o placar. O gol saiu logo no começo da segunda etapa, em uma oportunidade em que o time conseguia trabalhar com a bola no campo de ataque. Após toque de bola envolvente, Tammy Abraham driblou e chutou forte, fazendo o primeiro gol do jogo.

continua após a publicidade

Carlos Augusto e Alejandro Jiménez durante confronto de Milan e Inter de Milão pela Copa da Itália (Foto: Isabella Bonotto/AFP)

➡️ Morte de Maradona: autópsia especifica causa do falecimento de craque

A Inter de Milão não ficou para trás e, após o gol sofrido, atacou mais, em busca do placar. O gol do empate saiu aos 22 minutos do segundo tempo, com Çalhanoğlu, que acertou um belo chute de fora da área. O resultado se manteve até o fim do jogo e as equipes terminaram com o confronto de volta em aberto.

O que vem por aí?

Após o empate, o Milan volta a campo novamente no próximo sábado (5), em partida válida pela 31ª rodada da Serie A. O confronto será contra a Fiorentina, às 15h45 (de Brasília), em duelo direto pela briga para classificação a campeonatos europeus. Já a Inter de Milão busca manter a liderança do campeonato italiano e enfrenta a Parma, no mesmo dia e rodada, porém, às 13h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Milan 1x1 Inter de Milão

JOGO DE IDA - COPA DA ITÁLIA - SEMIFINAL

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA);

🕴️ Arbitragem: Michael Fabbri (árbitro); Fabiano Preti e Giovanni Baccini (assistentes); Rosario Abisso (VAR)

⚽ Gols: Tammy Abraham (MIL 2'/2T), Çalhanoğlu (INT 22'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Acerbi (INT), Theo Hernández (MIL), Bisseck (INT)

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

MILAN: Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernández; Fofana, Reijinders; Jiménez, Pulisic, Rafael Leão; Abraham

INTER DE MILÃO: Martínez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Calhanoglu, Carlos Augusto; Correa e Thuram