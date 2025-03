Toni Kroos assume nova função no futebol; veja

Toni Kroos, ex-meio campista do Real Madrid e da seleção da Alemanha, ingressou no mercado de agenciamento de atletas como acionista da Sports360. A agência representou o jogador de outubro de 2009 há julho de 2024 - data em que o alemão se despediu dos gramados aos 35 anos.

O ídolo merengue expressou entusiasmo com sua nova função e contou detalhes do seu novo cargo no mundo do futebol:

- Estou ansioso para ser um parceiro da família Sports360, depois da minha carreira em atividade. Estarei oferecendo conselhos para alguns jogadores em suas jornadas esportivas, compartilhando minhas experiências - declarou Kroos.

A Sports360 é reconhecida por representar jogadores de destaque, incluindo Mittelstdädt, do Stuttgart, Süle, do Borussia Dortmund, e Timo Werner, do Tottenham, além de atletas internacionais como Varela, Pavlidis e Schär. A inclusão de Kroos promete agregar valor à agência, dada sua experiência no futebol internacional.

Kroos encerrou sua carreira após a eliminação da Alemanha da Eurocopa-2024. Jogou 844 partidas oficiais, conquistando 35 títulos, incluindo a Copa do Mundo de 2014 e seis edições da Champions League. Sua decisão de se juntar à diretoria da Sports360, ao lado de Volker Struth e Sascha Breese, marca um novo capítulo em sua carreira.

Kroos ao lado de Casemiro e Modrić comemorando um título de Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

