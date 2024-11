Kroos no Real Madrid? Jogador comenta sobre volta ao clube espanhol

Toni Kroos pendurou as chuteiras após a disputa da Eurocopa de 2024 com a seleção alemã, encerrando 17 anos de carreira dedicados ao futebol. O ex-meia, que jogou 10 temporadas no Real Madrid, comentou sobre uma possível volta ao clube, atuando fora dos campos.

Durante o podcast Einfach mal Luppen, programa que Kroos que apresenta com seu irmão, o ex-jogador lembrou da conexão com o Real Madrid ao longo da carreira, e deixou claro que não fecha as portas para uma nova função no clube.

- O significado do Real Madrid será sempre o mesmo para mim. Foi uma etapa muito longa, grande, de sucesso e também cheia de amor. Será sempre assim, estarei sempre perto do Real, isso sem dúvida. Defenda o Real e esteja ao seu lado, sempre. Essa relação é simplesmente muito próxima para mudar -disse o alemão.

- Agora estou totalmente ocupado com os meus projetos. Para aparecer agora no ambiente público do clube… a primeira coisa que eu diria é não, por mais próximo que me sinta. Mas não estou dizendo que não voltarei a fazer algo ou ter algum relacionamento com o Real Madrid em toda a minha vida, claro que não descartaria. Não sei em que função, ou se o clube poderia imaginar isso ou não, mas não descartaria a possibilidade de me ver novamente de alguma forma no Real Madrid em algum momento- complementou Kroos.

Carreira

Aos 34 anos, o meio-campista deixou o Real Madrid com 465 partidas disputadas e 23 títulos conquistados, incluindo cinco Ligas dos Campeões e quatro Mundiais. Em números indivuduais, foram 28 gols e 99 assistências pelos merengues. O último jogo dele pelo clube foi a decisão da Champions League 2023/2024, em Wembley. Na partida, o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund, por 2 a 0, e conquistou a competição pela 15ª vez.

