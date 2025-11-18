menu hamburguer
Futebol Internacional

Kroos monta time ideal com três brasileiros e lendas do Real Madrid

Ex-jogador colocou três brasileiros, além do técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 18/11/2025
12:20
Toni Kroos em despedida pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu (Foto: AFP)
imagem cameraToni Kroos em despedida pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu (Foto: AFP)
O ex-meio-campista Toni Kroos montou seu time ideal de todos os tempos do futebol. Dentre os nomes, o alemão colocou a lenda do Bayern de Munique Manuel Neuer no gol; Phillip Lahm, Sergio Ramos, Maldini e Marcelo na defesa; Modric, Zidane e Messi no meio-campo; e os três Ronaldos (Gaúcho, Fenômeno e Cristiano) no comando do ataque.

Com isso, Kroos colocou três brasileiros na escalação, além do técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira. Ambos trabalharam juntos no Real, onde conquistaram três Champions Leagues, três Mundiais de Clubes e duas La Liga.

Dos citados, apenas Maldini, Messi, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo não foram companheiros de Toni Kroos. Neuer e Phillip Lahm atuaram com o ex-volante no Bayern, enquanto o restante dividiu os gramados no Real Madrid. Zinedine Zidane não jogou ao lado do alemão como jogador, mas foi seu treinador no clube merengue.

Time ideal de Toni Kroos

  1. 🧤 Goleiro: Manuel Neuer
  2. 🛡️ Defensores: Lahm, Sergio Ramos, Maldini e Marcelo
  3. 🧠 Meio-campistas: Modric, Zidane e Messi
  4. 🎯 Atacantes: Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo

Toni Kroos anunciou a aposentadoria do futebol aos 34 anos, após a disputa da última Eurocopa. Ao todo, o volante deixou o Real Madrid com 463 partidas disputadas e 22 títulos conquistados, incluindo quatro Ligas dos Campeões e quatro Mundiais. Pela seleção alemã, fez parte do grupo que faturou a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

Em 2007, Kroos estreou profissionalmente pelo Bayern de Munique. Após duas temporadas, foi emprestado ao Bayer Leverkusen, onde atuou por dois anos antes de retornar à Baviera. Posteriormente, em 2014, se transferiu para o Real.

