Em partida marcada por emoção até o minuto final, Manchester United e Arsenal empataram por 1 a 1 pela 28ª rodada da Premier League no Old Trafford. Os Red Devils abriram o placar com Bruno Fernandes de falta nos acréscimos da primeira etapa, enquanto os Gunners empataram com chute cruzado de Rice no segundo tempo.

Como foi o jogo?

Os 73 mil torcedores que lotaram Old Trafford podem ter ficado frustrados com o empate, mas presenciaram um grande espetáculo. O jogo contou com um golaço de Bruno Fernandes de falta, um belo gol de Rice e uma intervenção milagrosa do goleiro David Raya no último lance.

A primeira etapa foi quase toda marcada por um jogo de ataque contra defesa. O Arsenal dominava a posse de bola e ficava no campo ofensivo, mas pecou na finalização. Não conseguiu romper o sólido bloqueio do United, criando perigo apenas com chutes de fora da área, sem obrigar Onana a realizar grandes defesas.

Já os Red Devils, quando conseguiram atacar, quase sempre foi em contra-ataques, com Garnacho sendo acionado por Bruno Fernandes. Em uma dessas jogadas, já nos acréscimos, o time encontrou seu gol. Garnacho sofreu falta de Trossard perto da área, e Bruno Fernandes cobrou com maestria, anotando um golaço.

No gol do empate, Timber fez uma grande jogada pela direita, invadiu a área e tocou para trás. Rice recebeu e finalizou com precisão, cruzado, a bola ainda bateu na trave e entrou.

Rice acerta grande chute na entrada da área para empatar a partida (Foto: Paul Ellis/AFP)

No último lance do jogo, aos 47 minutos do segundo tempo, a bola chegou limpa para Bruno Fernandes finalizar na área. David Raya se atirou e, no reflexo, fez uma linda defesa. A bola então subiu e, quando quicou, pegou efeito contrário. Ela ia entrando, quando Raya se levantou, deu um salto espetacular e conseguiu quase em cima da linha dar um tapa na bola, salvando o Arsenal.

O que vem pela frente?

Na próxima partida, o Manchester United encara a Real Sociedad pela Europa League no dia 13 de março, às 17h (de Brasíilia), no do Old Trafford. Enquanto isso, o Arsenal enfrenta o PSV na Champions League no dia 12, às 17h (de Brasíilia), no Emirates Stadium.

✅ FICHA TÉCNICA

📆 Data e horário: domingo, 9 de março de 2025, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

🥅 Gols: Bruno Fernandes (47'/1ºT) e Rice (29'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Trossard (ARS)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)

Onana; De Ligt, Lindelöf, Yoro (Heaven); Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Dalot; Garnacho, Eriksen (Collyer); Zirkzee (Højlund).

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori (Lewis-Skelly); Odegaard, Partey (Tierney), Rice; Trossard, Merino e Nwaneri (Martinelli)