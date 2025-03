Kobbie Mainoo, de 19 anos, vive fase atípica no Manchester United. Após surgir como uma das maiores promessas do futebol inglês, o jovem não teve espaço no time titular nos últimos jogos por conta do rodízio promovido no elenco pelo técnico Rúben Amorim. Segundo o jornal "The Guardian", o meia não quer renovar o vínculo com os Red Devils.

O contrato de Mainoo no Manchester United vai até junho de 2026, com remuneração de 20 mil libras por semana. A negociação pela renovação ocorre, mas o jogador não teria interesse em estender o vínculo com o clube, mesmo com bonificação salarial.

Nascido em 2005, Mainoo nasceu na Grande Manchester e está no United desde os seis anos, fazendo sua estreia no profissional aos 17. Em fevereiro, ele sofreu uma lesão na panturrilha e perdeu espaço com a mudança de comando técnico no clube. Pelos Red Devils, o camisa 37 participou de 60 partidas, com seis gols e duas assistências, além de dois títulos (Copa da Liga Inglesa 2022/2023 e Copa da Inglaterra 2023/2024).

Mainoo no Chelsea?

Mainoo teve seu nome ligado ao Chelsea pela imprensa inglesas nos últimos dias. Contudo, conforme o "The Guardian", o jovem não pensa em atuar por outro time da Premier League. Liderado pelo empresário norte-americano Todd Boehly, o time de Londres tem investido pesado em contratações de jovens promissores. Mainoo, que recentemente chegou à seleção inglesa, é um nome que segue na pauta dos Blues.

