Agora terceira opção do Botafogo, o goleiro Léo Linck entrou na mira do futebol saudita. O Al-Najma formalizou proposta pela contratação do atleta de 24 anos, esta recusada pela diretoria alvinegra nos últimos dias. A expectativa é que haja uma nova oferta.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance! nesta segunda-feira (25).

Léo Linck e seu estafe não são contrários à ideia de deixarem o clube no meio da temporada, pois entendem que Neto, recém-contratado e que estreou na vitória sobre o Juventude, brigará por posição com John. A SAF, por sua vez, também quer valorizar o ativo contatado no início do ano e entende que isso acontecerá com minutagem.

O Al-Najma fez uma primeira investida tentando contratar Linck por empréstimo. O Botafogo não quer dificultar a negociação, mas deseja uma compensação financeira. Conforme apurou a reportagem, o clube saudita deve apresentar valores até o fim da semana - por lá, a janela se encerra no dia 10 de setembro.

Léo Linck soma apenas seis partidas com a camisa do Botafogo na temporada, sendo uma no Brasileirão, três na Copa do Brasil e duas no Campeonato Carioca. Ele custou cerca de R$ 10 milhões em negociação junto ao Athletico-PR, onde foi revelado.

A última aparição do goleiro como titular foi na goleada por 5 a 0 sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão, no dia 9 de agosto. Ele havia assumido a posição em meio às negociações de John com o West Ham, da Inglaterra.