Avaliação de Inzaghi é entrave para avanço do Corinthians por Kaio César

O Corinthians segue atento ao mercado para buscar reforços nesta janela de transferências. Uma das prioridades do clube alvinegro é a contratação de um atacante que atue pelos lados, e neste cenário, o nome de Kaio César, do Al-Hilal, foi colocado na mesa.

O valor de mercado do atacante de 21 anos é avaliado em 5 milhões de euros (cerca de R$ 31.7 milhões). A vinda de Kaio César ao Timão só seria possível por meio de um empréstimo. Entretanto, nos bastidores, a impressão é que o modelo de negociação não é uma realidade no momento.

O atacante chegou ao Al-Hilal no começo de 2025. Desde então foram 21 jogos e três gol pela equipe. Simone Inzaghi deixou a Inter de Milão e assumiu o clube árabe em junho, nas vésperas da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Neste período, Kaio César se recuperava de uma lesão na coxa e ficou fora da primeira fase do torneio. Recuperado, só fez dois treinamentos antes de entrar em campo. O atacante jogou 56 minutos na vitória por 4 a 3 sobre o Manchester City, nas oitavas de final, e apenas sete minutos na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, nas quartas de final.

A avaliação interna no clube árabe é que o treinador ainda precisa conhecer o atacante, para saber o que esperar, e por isso, as conversar sobre um possível empréstimo ainda não estão na mesa. O Al-Hilal acabou de iniciar uma pré-temporada e faz seu primeiro amistoso preparatório nesta quarta-feira (6), contra o TSG Balingen, da Alemanha.

Simone Inzaghi assumiu o Al Hilal em junho (Foto: Josep Lago / AFP)

Interesse do Corinthians

A prioridade do clube alvinegro na janela é um atacante que atue pelas pontas. O interesse do Timão foi noticiado inicialmente pelo 'Uol'. Na análise da comissão técnica, o Corinthians não tem um jogador com essas características, e o setor ofensivo é desenvolvido para atuar pelo meio. Dorival Júnior, inclusive, passou a tentar encontrar opções na base, como foi o caso de Dieguinho, de 17 anos, que foi titular no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, neste domingo (3).