Já o Real Madrid soma duas vitórias e uma derrota na preparação para a temporada 2023/24. Os merengues venceram o Milan por 3 a 2 e bateram o Manchester United por 2 a 0, com direito a uma pintura do recém-chegado Jude Bellingham. Contudo, os comandados de Carlo Ancelotti sofreram uma derrota pesada por 3 a 0 no El Clásico contra o Barcelona.