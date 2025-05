CENAS FORTES: carro avança contra multidão durante festa do título do Liverpool

O que deveria ser uma celebração histórica para os torcedores do Liverpool se transformou em horror na noite desta segunda-feira (26), quando um homem avançou com um veículo contra a multidão que acompanhava o desfile do título da Premier League, no centro da cidade. O incidente aconteceu por volta das 18h (horário local).

Confira o momento do atropelamento (cenas fortes):

De acordo com a Polícia de Merseyside, um britânico branco de 53 anos, residente da região, foi detido no local após colidir com “vários pedestres”. O carro foi imediatamente imobilizado, e o suspeito preso. O Serviço de Ambulâncias do Noroeste prestou socorro às vítimas, algumas das quais foram retiradas em macas com ferimentos aparentes, enquanto outras receberam atendimento no local.

Investigação em andamento

A motivação do ataque ainda é desconhecida. Segundo a polícia, investigações estão em curso, com apoio da unidade de Policiamento Antiterrorismo do Noroeste. Em nota oficial, a corporação pediu que o público evite especulações e compartilhe apenas informações verificadas, encaminhando qualquer evidência diretamente aos canais oficiais.

O Liverpool FC se manifestou dizendo estar em contato com as autoridades e oferecendo apoio às vítimas. O clube soltou uma nota oficial em suas redes sociais, demostrando apoio às vítimas do acidente.

- Estamos em contato direto com a Polícia de Merseyside em relação ao incidente na Water Street que aconteceu perto do final do desfile de troféus no início desta noite. Nossos pensamentos e orações estão com aqueles que foram afetados por este grave incidente. Continuaremos a oferecer todo o nosso apoio aos serviços de emergência e às autoridades locais que estão lidando com este incidente - divulgou a equipe.

Clubes rivais, como Everton e Manchester United, além da Premier League, também expressaram solidariedade. O primeiro-ministro Keir Starmer classificou o episódio como “terrível” e agradeceu aos serviços de emergência pela resposta rápida.

Ainda não se sabe ao certo o número de feridos nem se houve vítimas fatais. A deputada local Kim Johnson e o prefeito da região metropolitana de Liverpool, Steve Rotheram, prestaram solidariedade e reforçaram a importância da união.

Atropelamento de torcedores em Liverpool (Foto: Reprodução/X)

