Julián Alvarez salva Atlético de Madrid de vexame na Copa do Rei

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 17:30 • Redação do Lance!

O Atlético de Madrid venceu o Unió Esportiva Vic, clube catalão que disputa a sexta divisão espanhola, por 2 a 0 nesta quinta-feira (31), em jogo válido pela primeira rodada da Copa do Rei da Espanha. Os gols do jogo foram marcados por Julián Álvarez já na reta final do jogo, aos 36 e aos 44 do segundo tempo.

Como foi o jogo

Apesar da diferença técnica entre as equipes, o Vic soube segurar o Atlético de Madrid durante todo o primeiro tempo. O goleiro Agustín Mora foi um dos destaques da primeira etapa com grandes defesas. Vale destacar que o clube catalão, embora tenha adotado uma postura defensiva, não deixou de arriscar nos contra-ataques.

O cenário se manteve o mesmo até a metade da segunda etapa, quando o Atlético de Madrid passou a acelerar mais a jogadas na tentativa de evitar um vexame. Os erros de passe e tomada de decisão permitiram que o Vic arriscasse ainda mais nos contra-ataques.

Quando tudo indicava que a partida iria para a prorrogação, o árbitro do jogo marcou um pênalti duvidoso em cima de Giuliano Simeone. A penalidade foi cobrada por Julian Álvarez, que abriu o placar e deu maior tranquilidade para o clube colchonero. Nos últimos instantes do jogo, o argentino marcou seu segundo gol no jogo, após contra-ataque exemplar, e garantiu a classificação do Atlético de Madrid.

O que vem pela frente para o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid volta a campo no domingo (3), às 8h (hora de Brasília), para enfrentar o Las Palmas fora de casa, pela 12ª rodada de La Liga.

